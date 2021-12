Rebecca Parziale, Il Collegio 6/ Liti con Matilde e Anastasia, perché?

Rebecca Parziale sembra aver affrontato con entusiasmo i “Giochi senza frontiere” a Il Collegio 6, sia a livello didattico che sportivo. In particolare, è stata molto contenta di partecipare alla recita in inglese di Cinderella, dichiarando che <<è bello stare su un palco>>. Durante questa recita, che poi si è trasformata in un’esplosione di battute e marachelle provocando la pazienza della professoressa Denise Mcnee, ha litigato pesantemente con Matilde Ricorda, perché quest’ultima l’ha accusata di averle dato uno spintone sul palco. Matilde, dopo questo piccolo incidente, desiderava chiarire con Rebecca ma lei non ne ha voluto sapere ed è rimasta a piangere con gli altri amici, dicendo che lei tiene all’amicizia di Matilde ma probabilmente il suo orgoglio le ha impedito di chiederle scusa. Ha litigato anche con Anastasia Podeschi alla fine della scorsa puntata, a causa di una risposta insolente che Anastasia ha dato al professore.

Rebecca Parziale è sicuramente una delle più amate di questa edizione de Il Collegio 6 perché il suo carattere ha mille sfumature ed è definita la più bella della classe ma è stata anche molto criticata per la sua presunzione, per la sua immaturità e per i suoi modi di fare. Ultimamente sui social si è parlato molto di lei perché si dice che abbia fatto bodyshaming nella scorsa puntata nei confronti di Valentina e Anastasia, ma la ragazza si è giustificata facendo delle storie su instagram in cui ha spiegato bene questa situazione, affermando di non aver mai discriminato nessuno per la sua fisicità e che non vuole fare polemiche inutili sui social. Sicuramente il suo profilo è cresciuto tantissimo, e adesso conta più di 290mila followers.

