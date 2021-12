Rebecca Parziale, Il Collegio 6/ Torna la polemica del bodyshaming?

Ultimamente Rebecca Parziale è cambiata molto, infatti ha mostrato a Il Collegio 6 di essere molto coscienziosa a voler recuperare le materie insufficienti, le quali avrebbero influito con la sua permanenza nel programma. Ha mostrato un comportamento del tutto differente rispetto a prima, infatti un tempo non seguiva le regole insieme al compagno Simone, il quale è stato buttato fuori per una cattiva condotta. Quest’episodio le ha fatto capire di doversi comportare seguendo le regole del collegio, evitando ogni possibile sbaglio. Il suo impegno è quello di raggiungere gli obiettivi grazie al carattere che possiede, anche se fino ad adesso non ha raggiunto per mancanza di voglia.

Nella scorsa puntata Rebecca ha avuto una discussione molto accesa con Anastasia, una ragazza con cui aveva legato tanto all’inizio del programma. Tutto ha avuto inizio quando ha visto Valentina con un nuovo colore di capelli e Rebecca ha fatto un commento ironico, facendo notare la somiglianza con Anastasia, però in versione magra. L’amica aveva già detto di essere insicura del suo aspetto esteriore e si è mostrata arrabbiata e risentita. Rebecca inizialmente ha spiegato di essere stata ironica, però poi ha iniziato ad attaccare, fino ad arrivare quasi alle mani.

Rebecca Parziale è la più amata de Il Collegio 6?

Rebecca Parziale è una dei concorrenti maggiormente amati de Il Collegio 6, anche se sin dalle prime puntate ha ricevuto molte critiche per la sua maturità, modi di fare e carattere. Ultimamente ha avuto insulti per aver fatto bodyshaming, ma anche per la sua immaturità negli atteggiamenti. Nei giorni scorsi Rebecca ha fatto delle Storie su Instagram in cui spiegava questa situazione, cercando di difendersi da queste accuse e spiegando il suo modo di pensare e che non ha assolutamente fatto bodyshaming. Ha affermato di non aver discriminato e deriso nessuno per la sua caratteristica fisica e non ha nemmeno riso quando ha detto quell’affermazione. Lei ha detto che non le piace fare polemiche sui social network, in quanto le persone di solito lo fanno esclusivamente per ricevere riscontri positivi, ma questa volta si è stancata di vedere persone che usano questi argomenti delicati e importanti per avere attenzione su di loro o per infangare gli altri.

Dopo aver visto Valentina con i capelli castani, le hai detto che sembra Anastasia, ma più magra ed è stata subito accusata di bodyshaming. Durante la puntata scorsa lei non voleva essere discriminatoria o provocatoria verso nessuno, ma ha solamente fatto un’affermazione su due persone. Ha anche fatto un esempio, è come se avesse detto che con questi capelli le somigli, ma hai gli occhi più scuri dei suoi, oppure le somigli, ma sei più alta. In queste frasi lei non ci trova nulla di offensivo o discriminatorio. Dopo di ciò ha chiesto scusa ad Anastasia se è rimasta male, ma era completamente in buona fede. Per concludere ha chiesto a tutti di stare più attenti prima di criticare o infangare gli altri, ma pensare bene, in quanto molti vogliono solamente fare i leoni da tastiera, ma non sanno i fatti reali.



