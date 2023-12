Rebecca Staffelli asfalta Sara Ricci: “Scioccata dal suo atteggiamento altezzoso da diva”/ “Poco elegante”

Rebecca Staffelli critica il comportamento di Sara Ricci al Grande Fratello 2023

Finora il percorso di Sara Ricci al Grande Fratello 2023 non è stato dei più rosei. Entrata in sordina, l’attrice ha poi avuto una serie di scontri con Beatrice Luzzi in primis, palesando un atteggiamento che il pubblico non ha particolarmente gradito. A non gradirlo è stata anche Rebecca Staffelli, volto fisso del cast del Grande Fratello adibita alla parte social.

La speaker radiofonica ha deciso di rispondere alle domande che alcuni follower su Instagram le hanno posto proprio rispetto al reality di Canale 5. Quando qualcuno le ha allora chiesto un’opinione su Sara Ricci, Rebecca non si è tirata indietro, anche se il suo pensiero sul comportamento dell’attrice non è così positivo.

Rebecca Staffelli: “Sara Ricci? Atteggiamento altezzoso, non mi ha fatto impazzire”

“Sono un po’ scioccata dall’atteggiamento da diva e altezzoso di Sara.” ha esordito Rebecca Staffelli su Instagram. “Non mi ha fatto impazzire. Trovo sia poco elegante dire a qualcuno ‘io sono più famosa di te, ho un’immagine e una carriera alle spalle e quindi non puoi capire’. Un po’ meno. Ho sentito anche il discorso con Letizia e nemmeno io ho una carriera alle spalle”, ha quindi motivato.

Per Rebecca un comportamento del genere è anzi inconcepibile, nonché un cattivo esempio per i più giovani: “Va bene, neanche io ho una carriera alle spalle, però onestamente un domani, se ce la dovessi avere, non mi comporterei mai così. – ha continuato l’esperta social del Grande Fratello, che ha quindi concluso – Non trovo che sia un bell’esempio per noi giovani sentirsi così al di sopra di tutti perché hai una carriera nel mondo dello spettacolo. Va bene, ben per te! Pure Michael Jackson che era Michael Jackson era in grado di mantenere i piedi per terra”.

