Chi è Rebecca Staffelli? Fidanzata con Alessandro Basile, ex corteggiatore di Uomini e Donne: il matrimonio è rimandato

Una delle nuove leve della televisione italiana, Rebecca Staffelli, rigorosamente figlia d’arte dato che suo padre è l’inviato di Striscia Valerio Staffelli, che conduce lo Yoga Radio Estate insieme a Stefano Corti. Ma si sa che il pubblico prova curiosità sulla vita sentimentali dei vari protagonisti del piccolo schermo, quindi è fidanzata oppure no la ragazza in questione?

Sì, la conduttrice è fidanzata con Alessandro Basile, che è originario di Taranto ed è più grande di lei d’età di circa 15 anni. È un imprenditore nonché ex volto di Uomini e Donne. Spesso condividono i loro momenti romantici sui social per la gioia di coloro che si divertono a guardare le vite degli altri.

Rebecca Staffelli: perché il matrimonio con Alessandro Basile è stato rimandato

Alessandro Basile, tra l’altro, è stato anche corteggiatrice alla corte di Maria De Filippi in quel di Uomini e Donne quando sul trono c’erano Ludovica Valli e Rossella Intellicato. Ed è anche stato fidanzato con Laura Molina, ex tentatrice di Temptation Island. L’uomo ora è legato sentimentalmente a Rebecca Staffelli (silurata da Simona Ventura?) da cinque anni e le ha anche fatto la proposta di matrimonio.

Peccato che le nozze siano state rimandate a causa del covid. Lo scorso anno, invece, è stata la conduttrice a fare la proposta al fidanzato. Non si sa ancora quando sbocceranno i fiori d’arancio perché negli ultimi tempi si sono concentrati nell’acquisto della loro casa dei sogni.