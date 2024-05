Rebecca Staffelli, chi è?/ Non soltanto “figlia di” ma anche influencer, conduttrice e opinionista

Rebecca Staffelli sarà una degli ospiti della puntata di oggi di Verissimo, in onda su Canale 5. La giovane conduttrice radiofonica si confiderà con Silvia Toffanini raccontando la sua carriera breve ma luminosa. Il suo cognome sicuramente non vi suonerà nuovo visto che Rebecca Staffelli è la figlia dello “Staffelun”, storico inviato di Striscia La Notizia, ma sarebbe riduttivo limitarsi a definirla solo una “figlia di”. Classe 1998, figlia del volto del tg satirico e di Matilde Zarcone (ex Buona Domenica), ha condiviso per anni l’abitazione di famiglia con Riccardo, fratello più piccolo di lei (classe 1996).

Fin da giovane ha potuto respirare gli ambienti televisivi, visto che spesso e volentieri seguiva il papà in ufficio, osservando dal vivo il lavoro del padre nel piccolo schermo. Anche per questo, una volta raggiunta un’età adeguata, è approdata sul web, pubblicando video in cui dava consigli di moda. In seguito ha iniziato a sfilare per poi approdare per la prima volta nel mondo della televisione conducendo su La5, Colpo di tacchi, un programma sul calcio ma dal punto di vista “rosa”.

REBECCA STAFFELLI, CHI È? LO SBARCO A RADIO 105 POI IL GF VIP

Il salto di qualità di Rebecca Staffelli è però arrivato nel 2021 quando è approdata a Radio 105, conducendo il programma Night Express, una scelta che la stessa ha preso dopo che il compagno l’ha soprannominata “radiolina”. “Quando era piccola non smettevo mai di parlare, mi è sempre piaciuto chiacchierare e intrattenere gli altri”, aveva raccontato a Radio 105 la stessa, motivando il nomignolo.

Dopo la radio è stata la volta del Grande Fratello Vip, nelle nuove vesti di opinionista social del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5: il suo compito, controllare i commenti del web e dei social, scoprendo quindi il parere del popolo del web nonché i meme e i post divertenti sul Gf. I prossimi impegni? Per ora tutto tace, nel frattempo Rebecca Staffelli si gode la sua dolce relazione con Alessandro Basile con cui lo scorso mese di marzo ha festeggiato 6 anni di fidanzamento.

