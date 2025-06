Rebecca Staffelli e Alessandro Basile verso il matrimonio?

Rebecca Staffelli è fidanzata da sette anni con Alessandro Basile con cui si mostra spesso sui social incantando i follower per l’amore e la complicità che hanno. Dopo l’ultimo anno lavorativo durante il quale si è divisa tra radio e televisione per l’impegno che ha avuto al Grande Fratello come opinionista del web, Rebecca Staffelli si sta godendo un po’ di sano e meritato relax insieme agli amici, ma anche al fidanzato. La coppia convive in quel di Milano e nel futuro c’è il matrimonio. Da tempo, infatti, si vocifera delle probabili nozze della coppia che, però, ad oggi, non sono state ancora organizzate.

La figlia di Valerio Staffelli non ha mai nascosto di sognare il matrimonio con Alessandro Basile che il pubblico ha conosciuto per una sua esperienza nel salotto di Uomini e donne come corteggiatore. Oggi, Alessandro Basile ha una propria agenzia e con Rebecca ha trovato la donna della sua vita.

Rebecca Staffelli torna al Grande Fratello?

Il Grande Fratello tornerà in onda a settembre con una nuova edizione e con la conduzione di Alfonso Signorini che potrebbe essere affiancato da due nuove opinioniste. I nomi più gettonati sono quelli di Anna Pettinelli e Stefania Orlando, ma tutto tace intorno al futuro di Rebecca Staffelli. Quest’ultima ha sostituito Giulia Salemi come commentatrice del web e nella prossima stagione potrebbe essere sostituita o confermata.

Ad oggi, tuttavia, tutto tace sulla posizione della Staffelli che, oltre all’impegno che potrebbe avere ancora al Grande Fratello, continuerà a lavorare in radio godendosi l’amore con Alessandro Basile, sempre al suo fianco e pronto a supportarlo in tutte le sue scelte lavorative.