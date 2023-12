Rebecca Staffelli e il retroscena sul Grande Fratello 2023 / “Cosa faccio ogni volta prima di andare in onda”

Rebecca Staffelli: “Prima delle puntate del Grande Fratello prego”

Tra le liete sorprese di questo Grande Fratello 2023 non possiamo non citare la bravissima Rebecca Staffelli. Intervistata dal noto settimanale TV Sorrisi e canzoni, Rebecca Staffelli ha avuto la possibilità di raccontare questi suoi primi mesi nel ruolo di voce dei social nel reality di Canale Cinque, lei che è subentrata a Giulia Salemi. La figlia del celebre inviato di Striscia la notizia Valerio ha svelato anche alcune curiosità e abitudini sui momenti precedenti alle dirette: “Dico una preghiera. Credo in Dio e nelle energie: nelle buone vibrazioni che mi trasmettono il mio staff e il pubblico a casa”.

Non poteva mancare poi un giudizio sui concorrenti del Grande Fratello 2023, con Rebecca Staffelli, recentemente finita in mezzo a una pericolosa situazione, che ha svelato: “Il podio assoluto ora vede protagonisti Mirko, Perla e Greta. Ma l’attenzione si sposta a fasi. Per esempio, sono state seguitissime anche le dinamiche tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi”.

Rebecca Staffelli, sempre nel corso della sua intervista concessa tra le pagine del settimanale TV Sorrisi e canzoni, ha parlato anche delle emozioni e dei dettagli di questa grande avventura che le è capitata tra le mani. Il ruolo di voce dei social al Grande Fratello 2023, ricoperto lo scorso anno da Giulia Salemi, stavolta è toccato a lei che dunque anche grazie all’intuizione di Alfonso Signorini avrà la possibilità di mettersi ulteriormente in gioco dopo le avventure in radio. “È la prima esperienza in un programma tv con un ruolo tutto mio e l’entusiasmo cresce di puntata in puntata. Il reality è come un grande romanzo popolare in cui si raccontano tante storie. E questa cosa mi affascina più al cento per cento. Non posso distrarmi neanche un attimo perché durante la puntata può succedere di tutto in ogni istante. Seguo anche il daytime ogni giorno e sto attenta ai commenti dalla rete anche durante le pause pubblicitarie”.

Al suo fianco al Grande Fratello 2023, la incantevole e bravissima Rebecca Staffelli ha anche avuto la possibilità di contare su due appoggi solidi come quelli di Alfonso Signorini e la giornalista del TG5 Cesara Buonamici. “Il consiglio di Alfonso? Quello di essere me stessa. Me lo dicono tutte le persone che mi vogliono bene e me lo dico anche da sola. È più semplice essere veri che interpretare un ruolo“. Parole speciali anche per l’opinionista Cesara, una vera e propria colonna per Rebecca: “Per me è un punto di riferimento, una donna meravigliosa anche fuori dalla tv”.











