Rebecca Staffelli, intervistata dal Corriere della Sera, parla del suo rapporto con i pregiudizi per via del cognome: la confessione e i sogni per il futuro

Rebecca Staffelli e il sogno professionale: “Ambisco a diventare conduttrice“

Tra radio e televisione, il nome di Rebecca Staffelli è ormai piuttosto conosciuto al grande pubblico grazie a diverse esperienze professionali che le hanno permesso, e tutt’ora le stanno permettendo, di spiccare il volo. Dal ruolo di speaker radiofonica per Radio 101 alla conduzione televisiva del Yoga Radio Estate su Italia 1, sino all’esperienza da esperta dei social nell’ultimo Grande Fratello di Alfonso Signorini, di strada ne è stata fatta.

Il suo sogno, come da lei raccontato in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, è di avere successo nella conduzione e proseguire dunque su questa strada: “Ambisco a diventare una conduttrice, radiofonica o televisiva. Credo che sia il mio posto, mi piace l’idea di essere una traghettatrice di quello che accade in un programma. E poi penso di essere brava a entrare in sintonia con le persone: l’intervista è un genere che mi affascina“.

Rebecca Staffelli e il rapporto con i pregiudizi: “Oggi non li temo“

Rebecca Staffelli prosegue il suo percorso professionale con grande successo e alla faccia delle critiche. Critiche che, spesso, vengono mosse per il suo cognome: il padre, Valerio Staffelli, è uno degli storici inviati di Striscia la Notizia, la madre, Matilde Zarcone, è stata in passato valletta di Buona Domenica.

La ragazza però, nel corso dell’intervista, ammette di non temere affatto il pregiudizio della gente: “Da piccolina sognavo gli Stati Uniti, mi sarebbe piaciuto iniziare un percorso in una terra dove il mio cognome non fosse noto, ma oggi non temo il pregiudizio, sono estremamente fiera del percorso che ha fatto il mio papà, come prima la mia mamma“.

Nel frattempo c’è ancora da sciogliere il nodo legato alla sua presunta partecipazione al nuovo Grande Fratello di Simona Ventura. Dopo aver condotto con successo il ruolo di esperta dei social lo scorso anno, affiancando in studio Alfonso Signorini, non è ancora chiaro se tale figura verrà confermata anche per la nuova edizione e se, nel caso, “Super Simo” punterà su di lei.