Rebecca Staffelli, perché slitta il matrimonio con Alessandro Basile?/ “Adesso abbiamo un’altra priorità”

Rebecca Staffelli, si allontana per il momento il matrimonio con Alessandro Basile

Il matrimonio tra Rebecca Staffelli e il fidanzato Alessandro Basile può aspettare ancora. I due avevano annunciato le nozze nei mesi scorsi, ma un evento ha frenato i preparativi per il grande evento e così la figlia dell’inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli e la sua dolce metà ci penseranno più avanti. Intervenuta nelle stories di Instagram, Rebecca ha parlato dell’evento che ha frenato il matrimonio con Basile, tema che verrà riaperto più avanti, ovviamente. “Io sono pronta da tre anni. Però non abbiamo ancora una data perché è uscita questa grande opportunità con la casa che sicuramente per noi è la priorità. Quindi abbiamo scelto di dare precedenza a questo. Quando sarà, cotta e mangiata, in poco tempo organizzerò tutto”.

Nelle scorse ore Rebecca Staffelli e il suo compagno di vita Alessandro Basile hanno visionato da vicino i lavori della nuova casa, che ha messo in stand-by il matrimonio tra i due. “Oggi siamo stati in cantiere nella casa nuova per capire i lavori che ci sono da fare. Diciamo che è già abbastanza sistemata ma ci sono un po’ di lavoretti da fare. Oggi siamo andati a visionare e capire un po’ di preventivi. Tante belle cose”.

Rebecca Staffelli e la proposta di matrimonio di Alessandro Basile: “Accaduto tre anni fa”

Il matrimonio tra Rebecca Stafelli e Alessandro Basile dovrà attendere ancora un po’ prima di essere celebrato. I due sono fidanzati già da sei anni, con Basile che ha avanzato la proposta di matrimonio alla fidanzata già da tre anni. Una serie di circostanze ha poi ritardato l’evento, che non ha ancora una data certa.

Tornando sulla proposta di matrimonio, Rebecca Staffelli ha rivelato come il Covid abbia messo loro i bastoni tra le ruote la prima volta: “Lo abbiamo rinviato per la pandemia il primo matrimonio. Sono sei anni che stiamo insieme, Alessandro mi ha già fatto la proposta. È il mio compagno di vita, il mio manager, è un regalo speciale nella mia vita. Mi è sempre vicino, anche nelle situazioni più complicate” ha raccontato la Staffelli. La proposta è stata stupenda, intima. Eravamo io e lui a casa, da soli. Non mi ero accorta di nulla, poi lui è andato a togliere lo stendino e cominciava ad essere strano”. Poi Rebecca ha rivelato altri dettagli riguardo alla curiosa proposta: “Ha preso un calzino e mi ha bendato. Poi ha fatto finta di leggere una lettera e già iniziavo a piangere senza capire dove volesse andare a parare. Mi ha tolto il calzino e mi ha chiesto di sposarlo ed io ho detto si.”

