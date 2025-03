Rebecca Staffelli protagonista di una gaffe al Grande Fratello. Cos’è successo? Durante della diretta del reality, per errore è stato ripreso il confessionale, dove si trovava proprio Rebecca. L'”opinionista social”, infatti, stava registrando una nuova puntata del GF Daily e, mentre si preparava, la regia l’ha mandata accidentalmente in onda. Naturalmente, Rebecca non si aspettava minimamente di essere ripresa, considerando che, in quel momento, stava mettendosi tranquillamente le scarpe. Ad ogni modo, il video è diventato rapidamente virale, scatenando le reazioni divertite del mondo del web.

Questa non è la prima volta che accadono cose del genere nel reality di Canale 5. Spesso, è capitato che, durante la diretta venissero riprese per sbaglio persone esterne al programma, vendendo puntualmente beccate dagli spettatori sempre molto attenti. Per il momento, Rebecca non ha ancora commentato il suo fuori onda ma, probabilmente, potrebbe menzionarlo a fine puntata durante il momento dedicato alla parte social del programma, di cui lei si occupa.

Rebecca Staffelli ripresa per sbaglio al Grande Fratello: il fuori onda

Da due anni, Rebecca Staffelli fa parte del cast del Grande Fratello. Nel 2023, è subentrata a Giulia Salemi nel ruolo di “opinionista social“, finendo per avere, però, un ruolo più marginale. Durante la sua edizione, infatti, Salemi interveniva spesso in puntata, dando a volte anche la sua opinione personale sulle dinamiche della Casa. Rebecca, invece, non ha mai dato il suo parere sui concorrenti e si limita a riportare i commenti del web. Di conseguenza, la sua presenza nel programma non sembra aver conquistato ancora gli spettatori.

C’è da dire, però, che, negli ultimi due anni, il GF ha avuto un calo drastico, ottenendo ascolti sempre più bassi. L’edizione con la Salemi come “opinionista social”, invece, aveva avuto un successo maggiore, motivo per il quale la sua partecipazione era anche più seguita. Inoltre, Giulia era un volto già molto conosciuto e con un grande fandom alle spalle, a differenza di Rebecca. Ad ogni modo, chissà se la Staffelli tornerà anche l’anno prossimo nel reality o se, invece, la Mediaset deciderà di rinnovare il cast.