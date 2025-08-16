Rebecca Staffelli parla del suo futuro professionale e rivela di aver rifiutato ogni proposta proveniente dal mondo dei reality: ecco perché

Rebecca Staffelli spiazza tutti: “Mi hanno offerto ogni reality ma io…”

Rebecca Staffelli ha le idee molto chiare per il suo futuro professionale. La conduzione è in cima alla lista degli obiettivi da raggiungere e, per questo motivo, la showgirl e figlia d’arte non ha alcuna intenzione di deviare il percorso. Interpellata dal Corriere della Sera sulle prossime tappe della sua carriera, la figlia di Valerio Staffelli ha parlato dei rifiuti che avrebbe rifilato ai reality show più famosi. In tanti, evidentemente, avrebbero voluto averla nel cast come concorrente, ma Rebecca vuole condurre e non farsi condurre, come ha schiettamente ammesso nel corso dell’intervista.

“Quelli che ci sono me li hanno offerti tutti ma io voglio mostrare le mie qualità artistiche: il mio sogno è condurre, non essere condotta. E poi entrerei a far parte di un meccanismo chiaramente come figlia di un personaggio dello spettacolo”, spiega saggiamente Rebecca Staffelli. Per questo motivo, al momento, non ci sono chance di vederla come concorrente in qualche reality nostrano.

Rebecca Staffelli sogna in grande dopo aver rifiutato le avance di diversi reality show molto famosi

Rebecca vuole condurre e poco importa se ancora oggi qualche pregiudizio sul suo cognome rischia di esserci. D’altronde ci è abituata, ma non per questo si è mai fatto intimidire né ha mai rallentato le sue ambizioni, che volano alte. “Il mio obiettivo? Voglio diventare una conduttrice, radiofonica o televisiva. Credo che sia il mio posto”; ha detto la showgirl.

Tra le sue esperienze più recenti, ricordiamo la fortunata esperienza da Maria de Filippi nel talent di Amici, ma anche la collaborazione al Grande Fratello con Alfonso Signorini. Due esperienze che le hanno permesso di acquisire sempre più popolarità e notorietà, guadagnando la stima e la simpatia del pubblico e degli addetti ai lavori. Adesso quale sarà la prossima sfida?

