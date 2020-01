Rebecca Staffelli sposa Alessandro Basile/ Proposta di matrimonio dal fidanzato!

Rebecca Staffelli, la bellissima figlia dell’inviato di Striscia La Notizia Valerio Staffelli, si sposa! L’influencer che conta 116mila follower ha appena ricevuto la proposta di matrimonio dal suo fidanzato: l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Alessandro Basile. La conferma arriva sui social, dove entrambi hanno postato lo stesso scatto. In questo è immortalata la scena del dono dell’anello alla Staffelli che è inquadrata dalla visuale del suo fidanzato in ginocchio. Rebecca sorride felice alla proposta appena ricevuta e accettata. “Ho detto sì!” scrive sul suo profilo Instagram, “Ha detto sì” scrive invece Alessandro, accanto allo stesso scatto. Il colpo di fulmine tra Alessandro e Rebecca è scoccato nel 2018 e, da allora, i due non si sono mai separati.

Rebecca Staffelli e Alessandro Basile: dal primo incontro alla proposta di matrimonio

Rebecca Staffelli ha accettato la proposta di matrimonio di Alessandro Basile e si prepara dunque a convolare a nozze con lui. Alessandro lo abbiamo conosciuto nello studio di Uomini e Donne quando, nel 2015, è sceso per corteggiare Rossella Intellicato. Oggi il 35enne pugliese, originario di Taranto, è un deejay, produttore discografico e manager. Nel febbraio del 2019 è uscito il suo primo EP musicale, dal titolo Poltergeist. Rebecca e Alessandro si sono conosciuti grazie ad alcuni amici in comune. Al momento del primo incontro però, la figlia di Valerio Staffelli era già fidanzata. Una storia però finita qualche tempo dopo. Tornata single, Basile non ha atteso ulteriormente per invitarla a cena. Da qui per la coppia ha avuto inizio tutto.





