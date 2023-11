Rebecca Staffelli vittima di minacce e insulti sessisti dal trapper Mr Rizzus/ “Ho dovuto cambiare casa…”

Rebecca Staffelli presa di mira dal trapper Mr Rizzus: “Questo sconosciuto…”

Rebecca Staffelli – volto giovane e talentuoso del Grande Fratello 2023 – sta facendo particolarmente discutere per una notizia emersa di recente. La figlia di Valerio Staffelli ha infatti raccontato di essere stata vittima di minacce sessiste e lesive della sua persona, al punto da dover prendere provvedimenti drastici sia dal punto di vista legale che in relazione alla sua vita quotidiana.

Tutto sarebbe riferito ad un trapper non particolarmente noto, Mr Rizzus, autore di un brano dove per ragioni non proprio chiare avrebbe scelto di prendere di mira proprio Rebecca Staffelli con parole piuttosto pesanti. “Non sapevo esistesse questa canzone fino a che non ho visto sui social questo sconosciuto che cantava la frase su di me”. Queste le parole dell’opinionista del Grande Fratello 2023 rilasciate al Corriere della Sera e riportate da Leggo.

Rebecca Staffelli choc: “Incitamento alla violenza, avevo paura di uscire da sola”

Sempre al quotidiano, Rebecca Staffelli ha sottolineato la violenza verbale a lei riferita nel brano del trapper Mr Rizzus, spiegando anche come queste abbiano avuto ripercussioni sulla sua tranquillità e stile di vita. “Un incitamento alla violenza che ha scatenato in me molta paura perché istigava altre persone a farmi del male ed è stata seguita da insulti e minacce di altri che avevano condiviso a catena. Ho dovuto cambiare casa, avevo paura di uscire da sola”.

Come riporta Leggo, Rebecca Staffelli ha denunciato in sede legale Mr Rizzus per il brano contenente minacce e insulti sessisti nei suoi confronti. Chiamato in causa anche un giovane lombardo; colui che avrebbe ripubblicato la canzone sui propri canali social. Pare inoltre – come riporta il portale – che il trapper in questione abbia avuto già problemi in passato di natura legale. Da un recente decreto di sorveglianza speciale a rapina aggravata.

