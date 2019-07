Rebic all’Inter?/ L’alternativa a Lukaku e Cavani costa 40 mln: sondaggio di Marotta

Ante Rebic all’Inter, il nome nuovo per l’attacco nerazzurro arriva direttamente dalla Germania. La dirigenza meneghina è al lavoro per consegnare due nuovi attaccanti al tecnico Antonio Conte e il tandem Marotta-Ausilio sta valutando delle alternative in caso di fumata nera per Romelu Lukaku, finito nel mirino della Juventus. Nelle ultime ore si è parlato molto dell’ipotesi Cavani, con il Matador pronto a lasciare il Paris Saint Germain, ma secondo quanto riporta Sky Sport il nome più caldo come piano B è rappresentato da Rebic: ex Fiorentina, il croato è reduce da una stagione di altissimo livello con la maglia dell’Eintracht Francoforte. L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio spiega che il sondaggio risale ad un mese fa, con la trattativa che sta procedendo in queste ore. Un profilo duttile, un jolly per Conte: il club di Bundesliga chiede 40 milioni di euro per il suo cartellino, che fa gola anche all’Atletico Madrid…

REBIC-INTER, MAROTTA ACCELERA?

L’Inter ha mosso dunque i primi passi concreti con l’Eintracht Francoforte per l’acquisto del classe 1993, protagonista al Mondiale di Russia 2018 con la Croazia e pronto per fare il definitivo salto di qualità. Il nativo di Split ha raccolto 10 reti e 6 assist in 37 presenze tra campionato ed Europa League, formando un attacco da urlo insieme a Jovic, passato durante l’attuale sessione di mercato al Real Madrid per 50 milioni di euro. La dirigenza nerazzurra studia la situazione e valuta il colpo, senza perdere di vista gli altri obiettivi: prosegue il pressing per Edin Dzeko, mentre sono attese novità dall’asse Torino-Manchester per ciòl che concerne Lukaku. Un attacco spoglio per il momento per il tecnico di Lecce, con la dirigenza che si appresta a vendere anche Puscas e Gabigol: il primo piace in Inghilterra (Birmingham), mentre il brasiliano attualmente in prestito al Flamengo è finito nel mirino della Dinamo Mosca.

