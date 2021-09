MADRES PARALELAS/ Il racconto in rosa di Almodovar tra contrasti e memoria

I legami di sangue, la storia e la memoria: questi i principali ingredienti di Madres paralelas, film d’apertura di Venezia 78. L’ultima fatica di Pedro Almodovar, reduce dal meraviglioso Dolor y Gloria, ci regala uno spaccato vero, autentico, senza filtri. Un’opera che conferma una cosa ormai nota: il regista spagnolo è uno degli ultimi grandi maestri di cinema in circolazione.

TRAMA DI MADRES PARALELAS – Due donne condividono la stanza di ospedale nella quale stanno per partorire. Sono entrambe single e al termine di una gravidanza inattesa. Janis, di mezza età, non ha rimpianti e nelle ore che precedono il parto esulta di gioia. Ana invece è un’adolescente spaventata, contrita e traumatizzata. Janis tenta di rincuorarla mentre passeggiano tra le corsie dell’ospedale come delle sonnambule. Le poche parole che scambiano in queste ore creeranno un vincolo molto forte tra le due e il fato, nel fare il suo corso, complicherà in maniera clamorosa le vite di entrambe.

Madres paralelas è un viaggio appassionante, che cresce a livello emotivo esponenzialmente con il passare dei minuti. Pedro Almodovar è radicale, schietto, come suo solito, e ci parla di identità, di storia. Tre madri – Janis (Penelope Cruz), Ana (Milena Smit) e Teresa (Aitana Sanchez-Gijon) – totalmente diverse tra loro e nettamente dissonanti rispetto alle figure femminili tracciate in passato dal regista di Calzada de Calatrava. E forse per questo più accattivanti, fresche.

Janis e Ana sono complementari: le parti più oscure della prima vengono messe in risalto dalla purezza della seconda. Perché Madres paralelas è anche un film di contrasti, di discrepanze, di spaccati. Un rapporto teso e contenuto, che si dispiega in maniera armoniosa e “almodovariana”.

Ma non solo. Come dicevamo, Madres paralelas ci parla di storia e, soprattutto, dell’importanza della memoria. Il film inizia con Janis che cerca un modo per aprire la tomba dove giace il suo bisnonno, assassinato durante la guerra civile, e termina tre anni dopo, con l’apertura della tomba stessa. Una via per rimarcare il peso e il valore del ricordo di ciò che è stato, per far sì che non si ripeta.

Tra i papabili contender agli Oscar 2022, Madres paralelas è trainato da una strepitosa Penelope Cruz – prima seria candidata alla Coppa Volpi – ma non può fare a meno del talento cristallino di Milena Smit, della raggelante Aitana Sanchez-Gijon e dell’incontenibile Rossy De Palma. Un racconto femminile che arriva dritto al cuore per commozione e turbamento. Ma tranquilli, le risate non mancano.

Madres paralelas sarà distribuito nelle sale italiane a partire dal 28 ottobre 2021 su distribuzione Warner Bros. Italia.

