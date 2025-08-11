Cambiano ancora le norme sulle recensioni online: cade l'obbligo di identificazione per il recensore, ma resta attiva la stretta sui falsi

A poco più di otto mesi di distanza dall’approvazione del DDL PMI che aveva incluso una stretta sulle false recensioni online – in seguito al noto caso della ristoratrice che si era suicidata dopo la “shitstorm” subita dal web -, il governo si è trovato nuovamente a discutere sulla norma per recepire alcune indicazioni da parte della Commissione Europea che temeva possibili violazioni alla privacy degli utenti.

Ponte sullo Stretto, Geologi approvano il progetto (smentendo le critiche)/ “Opera unica di grande rilevanza”

Al di là del caso di cronaca che aveva causato l’accelerazione della stretta, utile è proprio soffermarci su quest’ultima per ricordarne i principi cardine: l’idea alla base era quella di limitare la compravendita di recensioni online in modo che non si potesse creare volutamente un danno a un concorrente, intervenendo sul livello delle piattaforme affinché verificassero che il recensore avesse effettivamente usufruito del servizio.

Rifiuti gettati dall'auto: ora si rischia l'arresto/ Le novità tra sanzioni e uso delle telecamere stradali

Per farlo, era stato introdotto l’obbligo di pubblicare la recensione online entro massimo 15 giorni dal momento in cui si era usufruito del servizio, includendo anche l’obbligo di identificazione del soggetto che scrive la breve review; il tutto accompagnato da sanzioni per le piattaforme che non si sarebbero adeguate alle nuove norme e da un “codice di condotta” che avrebbe dovuto stilare l’Agcom, reale vigilante del sistema delle recensioni online.

Cambiano ancora le norme sulle recensioni online: il recensore non si dovrà più identificare, ma basterà provare l’effettivo uso del servizio

Tornando al presente, pur essendo coerente a un testo simile che era stato approvato già nel 2022 dalla Commissione, le novità introdotte nel DDL PMI sulle recensioni online sono finite al centro di una piccola diatriba con la stessa UE che ha criticato – in particolare – l’articolo 13 della disposizione italiana: nel dettaglio, si tratta proprio di quello che includeva l’obbligo di identificare il recensore, ritenuto dall’Ue contrario alle normative sovranazionali sulla privacy.

"West Nile: ecco come distinguerla dall'influenza"/ Dott. Torti: "Asintomatica nell'80% dei casi"

Recependo le indicazioni della Commissione, il meloniano Salvo Pogliese e il leghista Gianluca Cantalamessa hanno proposto un nuovo aggiornamento al testo contro le false recensioni online, facendo cadere l’obbligo: ora – o, meglio, da settembre – basterà, infatti, includere alla recensione una prova dell’effettivo uso del servizio che si sta recensendo; mentre il limite di 15 giorni sarà aumentato a 90.

Non cambia, comunque, il succo generale della stretta contro le false recensioni online con il fermo divieto di compravendita o l’eventuale indicazione degli accordi commerciali – si pensi, per esempio, ai video sui social in cui si parla di un determinato locale -; così come resta anche l’obbligo (per le piattaforme) di garantire al titolare dell’attività il diritto di replica e quello di cancellazione dell’eventuale recensione truffaldina o evidentemente falsa.