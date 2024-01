Recesso contratto di appalto/ La Corte ammette risarcimento e rimborsi: ecco quando (25 gennaio 2024)

Il recesso dal contratto di appalto e in modo “unilaterale”, può essere ammesso e giustificato dalla Corte di Cassazione, a favore del proprietario dell’immobile che è oggetto di ristrutturazione, a patto che vi siano le condizioni necessarie imputate dalla Legge stessa (che vedremo a breve).

La Corte di Cassazione, consentirebbe al proprietario dell’immobile da ristrutturare, di poter – non solo recedere dal contratto d’appalto – ma anche richiedere gli acconti già versati all’azienda edile che in qualche modo dovrebbe risultare “inadempiente” in corso d’opera.

Rimane da chiarire come comportarsi in caso di interventi di ristrutturazione con i bonus previsti dallo Stato.

Recesso contratto di appalto: cosa dice la Corte di Cassazione?

Sul recesso da un contratto di appalto interviene il Codice Civile, che con una Legge specifica tutela il proprietario dell’immobile da ristrutturare qualora quest’ultimo, sia stato vittima di una inadempienza. Comprovando l’atto doloso da parte dell’azienda edile, il richiedente può ottenere un risarcimento dei danni subiti (prevedendo il rimborso degli acconti già versati per gli interventi edilizi).

Ecco come si pronuncia la Corte di Cassazione:

In tema di appalto, qualora il committente eserciti il diritto unilaterale di recesso ex art. 1671 C.C., non è preclusa la sua facoltà di invocare la restituzione degli acconti versati e il risarcimento dei danni subiti per condotte di inadempimento verificatesi in corso d’opera e addebitabili all’appaltatore e, in tale evenienza, la contestazione di difformità e vizi, in ordine alla parte di opera eseguita, non ricade nella disciplina della garanzia per i vizi, che esige necessariamente il totale compimento dell’opera.

La Corte di Cassazione si pronuncia ancora una volta, spiegato che la responsabilità ricade sul direttore dei lavori, che è obbligato ad assicurarsi e vigilare l’andamento degli interventi edilizi dell’appaltatore. E lo fa in questo modo:

All’esito dell’accertamento della responsabilità professionale del direttore dei lavori per omessa vigilanza sull’attuazione dei lavori appaltati, questi risponde, in solido, con l’appaltatore dei danni subiti dal committente, ove i rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dall’appaltante.

