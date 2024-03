Record di cittadinanze concesse in Italia: 213.700 nel 2022/ Primo posto in UE: sono il 22% del totale

Sono quasi un milione le cittadinanze concesse dai Paesi Ue nel 2022, quasi un quinto in più rispetto all’anno precedente. Il Paese che ne ha concesse di più è l’Italia: sono 213.700, pari al 22% del totale Ue. Al secondo posto c’è la Spagna che invece ne ha riconosciute 181.800, il 18% del totale Ue. Chiude la Germania con 166.600 pari al 17%. Seguono poi Francia e Svezia. L’Italia ne ha concesse 92.200 in più rispetto al 2021: un incremento record, più del doppio rispetto a Spagna e Germania. Le diminuzioni maggiori si sono registrate invece in Francia, Olanda e Portogallo. Ma chi beneficia delle cittadinanze? Su tutti i marocchini (112.700), i siriani (90.400) e albanesi (50.300).

Numeri che, secondo Libero, rendono inutile l’introduzione dello ius soli, che garantirebbe la cittadinanza italiana a chi nasce in Italia o a chi vi arriva entro il 12esimo anno di età, purché abbia frequentato per cinque anni un ciclo di studi nel nostro Paese. L’Italia è già il Paese che concede più cittadinanze nell’Ue, anche senza ius culturae né ius soli. Ma come si diventa italiani? Secondo le leggi vigenti, ci sono cinque strade. Sei italiano o puoi diventarlo se nasci da almeno un genitore italiano, se vieni adottato da un italiano, se sposi un italiano, se nasci in Italia da genitori non italiani (lo diventi dal 18esimo anno di età), se sei straniero regolare, dopo un certo numero di anni di residenza (10 per gli extracomunitari).

Cittadinanze concesse in Italia: crescita esponenziale

L’Italia è il Paese che ha concesso più cittadinanze nel 2022: sono il 22% dell’UE, ben 213.700 su quasi un milione. Come sottolinea Libero, non è un caso isolato quello di due anni fa. Nel 2017, ad esempio, sono state riconosciute 224mila cittadinanza: erano 202mila nel 2016, 178mila nel 2015 e 120mila nel 2014. Due anni prima, “solo” 65mila. Il numero, dunque, è cresciuto anno dopo anno, come mostrano i dati della Fondazione Ismu, basati sui numeri Istat. La domanda che il quotidiano si pone è: a cosa, serve, dunque, lo ius soli? C’è davvero bisogno dell’introduzione della nuova legge che permette di assumere la cittadinanza alla nascita?

Libero, ancora, spiega che per gli irregolari sono ugualmente garantiti i diritti fondamentali della persona umana. I regolari invece, in linea di massima hanno gli stessi diritti dei cittadini italiani. I lavoratori e le loro famiglie, in particolare, hanno piena parità di trattamento e uguaglianza giuridica rispetto ai lavoratori italiani. La Legge stabilisce però dei paletti: ci sono servizi o benefici ai quali chi non ha la cittadinanza non può accedere, come ad esempio determinati bonus come il reddito di cittadinanza.











