Recovery Fund, Conte “più soldi”/ Austria vs Macron-Merkel-Italia “mutui non fondi”

«Le divisioni nell’Ue tra Nord e Sud sono sempre state sbagliate. Basare la risposta al coronavirus su stereotipi distorti sarebbe più fuorviante che mai», con queste parole il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto con un editoriale su Politico.eu per commentare le ultime densissime 48 ore di politica europea. Nel giorno in cui la Commissione Ue con Dombrovskis e Gentiloni annuncia che nessuno Stato rispetterà il tetto del 3% Pil/deficit ma che non vi saranno alcune procedure vista l’emergenza coronavirus, in Europa il tema caldo è sempre lo stesso, il Recovery Fund con uno scontro ormai aperto su due sponde opposte.

Da un lato il piano di Macron e Merkel da almeno 500 miliardi di euro con previsti fondi perduti e contributi di debito rimborsabile a livello comunitario, dall’altro la contro-proposta di Austria-Olanda-Svezia-Danimarca lanciata stamane dal Premier Sebastian Kurz da Vienna: «Vogliamo essere solidali con gli stati che sono stati colpiti duramente dalla crisi ma riteniamo che la strada giusta siano mutui e non contributi», ha spiegato il presidente austriaco in una intervista al quotidiano Obersterreichischen Nachrichten. La differenza è praticamente incolmabile tra l’area Francia-Italia-Spagna-Grecia con il sostegno della Germania sull’emissione di bond garantiti dal bilancio Ue e finanziamenti a fondo perduto e il contro-piano dei Paesi del Nord.

LE RICHIESTE DI CONTE SUL RECOVERY FUND

In questo contesto si è dunque mosso il Premier Conte nel chiedere invece uno sforzo ancora più imponente da parte della Commissione Ue che il prossimo 27 maggio illustrerà il Recovery Plan all’intera Eurozona: «Se l’Ue fallisce alimenteremo le fiamme del nazionalismo e allargheremo le divisioni. Dunque davanti alla pandemia in atto e alle sue ripercussioni economiche non chiediamo generosità, ma consapevolezza della responsabilità che abbiamo nei confronti dei valori fondanti dell’Ue, del benessere dei nostri cittadini». Secondo l’Italia finora il Recovery Fund e gli altri aiuti messi in campo dall’Unione Europea non sono all’altezza «delle stime di ciò che molte istituzioni pubbliche e private ritengono necessario per mantenere a galla l’economia».

Infine, sempre su Politico.eu, il Presidente del Consiglio conclude con un appello a Bruxelles «Incoraggio pertanto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen a presentare nei prossimi giorni un’ambiziosa proposta per il Recovery Fund e il prossimo quadro finanziario pluriennale in linea con le esigenze e le aspettative dei cittadini europei». Conte insiste sul fatto che le divisioni nell’Ue tra Nord e Sud «sono sempre state sbagliate. Basare la risposta al coronavirus su stereotipi distorti sarebbe più fuorviante che mai», ma al momento è proprio la “vecchia” distinzione a tenere l’Europa in tensione e con un futuro tutt’altro che certo.



