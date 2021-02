Recovery Plan, diretta video Commissioni Camera/ Le audizioni Brusaferro e Ippolito

Dall’8 al 12 febbraio alla Camera erano previste – e sono state confermate nonostante il cambio di Governo imminente – le audizioni alle diverse Commissioni sul Recovery Plan: il ciclo di incontri e proposte nell’ambito dell’esame in sede consultiva della proposta di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che il Governo Conte-bis ha finora presentato solo come bozza ufficiale il 12 gennaio scorso. Come noto, uno dei punti centrali dell’azione del prossimo esecutivo guidato da Mario Draghi sarà proprio la riscrittura e rimodulazione del Recovery Plan italiano: lo ha indicato lo stesso Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l’ha confermato il Premier incaricato negli incontri con i partiti in questi giorni di consultazioni.

Ma il lavoro del Parlamento per produrre un piano di consigli e spunti prosegue anche mentre si sta formando il nuovo esecutivo, in moda da consegnare al Governo Draghi un report dettagliato dal quale partire per il profondo restyling che dovrà portare il Pnrr italiano ad essere poi consegnato entro aprile a Bruxelles. Gli appuntamenti di oggi martedì 9 febbraio vedranno il via nella Commissione Ambiente con le audizioni in diretta video streaming su CameraTv (così come per tutte le altre Commissioni, ndr) con i seguenti ospiti:

Ore 11.00 Associazione Italiana delle Bioplastiche e dei Materiali Biodegradabili e Compostabili (Assobioplastiche)

Ore 11.20 Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile

Ore 11.40 Lega italiana protezione uccelli (Lipu)

Ore 12.00 Symbola Unioncamere

Ore 12.20 Federation of Aluminium Consumers in Europe (FACE)

Ore 12.40 Greenpeace

Ore 13.00 Unione Nazionale imprese recupero e riciclo maceri (UNIRIMA), Associazione Nazionale Riciclatori e Rigeneratori Materie Plastiche (ASSORIMAP) e Associazione nazionale dei commercianti in ferro e acciaio e metalli non ferrosi (Assofermet)

Ore 13.20 Unione Imprese Economia circolare (FISE UNICIRCULAR) e FISE Assoambiente

Ore 13.40 Associazione Italiana Compostaggio (AIC)

LE AUDIZIONI IN COMMISSIONE AFFARI SOCIALI

Alle ore 15 si riunisce sempre in diretta video streaming la Commissione Trasporti con le audizioni previste dell’Assotelecomunicazioni-Asstel; ore 15.40 esperti della materia: Nicola Blefari Melazzi, Francesca Bria, Antonio Nicita; ore 16.30 Netcomm, IAB; ore 17.00 Infratel Italia Spa; ore 17.20 Federnoleggio, CNA-Fita. Importante poi il passaggio in Commissione Affari Sociali con il calendario degli interventi che vedrà, tra gli altri, le audizioni del Presidente Iss nonché membro Cts Silvio Brusaferro e il direttore scientifico dello Spallanzani Giuseppe Ippolito. Come ha ribadito anche il Premier incaricato Mario Draghi, il settore della Sanità sarà uno dei tre capisaldi (insieme a scuola e lavoro) del programma da collegare al Recovery Plan: i primi spunti arriveranno oggi con le audizioni che seguiranno il seguente calendario

Ore 15.00 Federsanità-Confederazione Federsanità Anci regionali

Ore 15.30 Giovanni Leonardi, direttore generale della Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del Ministero della salute, e Pasqualino Rossi, direttore Ufficio 4 sicurezza ambientale e prevenzione primaria del Ministero della salute

Ore 16.30 Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità

Ore 17.10 Andrea Urbani, direttore generale della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute

Ore 17.40 Giuseppe Ippolito, direttore scientifico Istituto nazionale malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma





