Recovery Plan: stallo e niente CdM/ “No crisi di Governo”. Conte “Pnrr in decreto”

Conte vola a Bruxelles per il Consiglio Europeo che oggi e domani dovrà approvare il piano di rilancio economico più ingente della storia Ue, ma lo fa dopo una giornata di ieri tutt’altro che “trionfatrice” in Parlamento: sì, la riforma del Mes è stata approvata e portata a casa, ma gli strascichi nella maggioranza sul Recovery Plan si fanno sentire eccome ancora oggi. L’ultimatum di Renzi contro quello schema di governance-task force – «Se rimane lo schema di governance con i super-manager a gestire il Piano nazionale di resilienza e ripresa, noi ci dimettiamo e non votiamo la Manovra» – è netto e la buona notizia del superamento del veto europeo di Polonia e Ungheria al Recovery Fund non basta per far dormire sonni tranquilli al Presidente del Consiglio: «la politica non è mai stata commissariata, non l’abbiamo mai pensato: la norma non è stata compresa o non è stata letta con attenzione», spiega nella doppia intervista a La Stampa e Adnkronos. Secondo il Premier, lo schema di governance è necessario che rimanga ma «sotto il controllo del Cdm» e con un Piano nazionale di resilienza e ripresa che verrà inserito in un decreto ad hoc «e non come emendamento alla Manovra di Bilancio», come ieri denunciava Renzi in Senato nell’attacco al Premier Conte.

RECOVERY PLAN, CI SARÀ LA CRISI DI GOVERNO?

Dopo due giorni in cui un Consiglio dei Ministri è stato tenuto in “forse” fino all’ultimo salvo poi farlo saltare per mancanza di accordo sul Recovery Plan, è ancora Conte che all’Adnkronos spiega prima di partire per il Consiglio Ue «torneremo a confrontarci nella sede propria che per il governo è il Consiglio dei ministri e sono certo che troveremo la formula giusta per garantire e assicurare all’Italia e a tutti gli italiani la possibilità di vincere questa scommessa, di spendere in pochi anni 209 miliardi. Lo faremo con questa struttura minima e senza centinaia di commissari». Questa nuova riunione del Governo dovrebbe tenersi a questo punto non prima di domani sera o sabato, visto che Conte è impegnato nella due giorni fitta di agende politiche al Consiglio Europeo. Nel frattempo, lo scontro resta molto acceso tra Palazzo Chigi e Italia Viva, ma anche parte del Pd tutt’altro che soddisfatta dello schema di Pnrr lanciato da Conte: «Non ci sarà nessuna crisi di governo, ci sono stati dei chiarimenti e il presidente Conte ha sciolto in Parlamento il nodo. Per chi come me vive immersa in una questione che ha a che fare con la salute, mai ho sentito più lontane queste questioni. C’è una drammatizzazione che accompagna la politica italiana, che non fa bene né alla vita politica e alle istituzioni né ai cittadini. Nessuno pensa che possa esserci una crisi di governo in una situazione drammatica come questa», spiega ad Agorà la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa. Zingaretti di contro chiede di sciogliere subito tutti i nodi della maggioranza e di fare in fretta, con l’immediata replica di Conte «Non dobbiamo permettere alla dialettica politica di farci precipitare in sterili discussioni sconnesse dal Paese e dalle sue urgenze e perderci in un un chiassoso interrogarsi tra di noi fine a se stesso». Quanto interessa al Premier è infine ribadire, a La Stampa, come «Ovviamente un governo può proseguire nella sua azione solo sulla base della fiducia di ciascuna forza di maggioranza. Se non c’è questa non si può andare avanti, è una banalità. Siamo una repubblica parlamentare. Certo io non mi sottraggo al confronto e al dialogo. Ne avremo quanti ne vorranno i partiti della coalizione. Non mi hanno mai spaventato».



© RIPRODUZIONE RISERVATA