Recuperare contributi INPS/ Come non perdere quelli cancellati per debiti (18 ottobre 2023)

I Commercianti e i professionisti interessati a recuperare i contributi INPS, probabilmente sono gli stessi che hanno avuto dei debiti mediamente elevati (almeno quelli fino a 1.000€), e hanno dovuto risanare il credito da dover corrispondere all’erario, usufruendo dell’abolizione dei contributi previdenziali già versati.

Per fare un punto della situazione, dovremmo riportare quanto descritto con la Legge di Bilancio del 2023: è possibile estinguere il debito provvedendo alla cancellazione dei contributi versati all’ente previdenziale sociale grazie alla sanatoria “speciale”, attuata fino ad oggi.

Recuperare contributi INPS: come fare?

Prima di spiegare come recuperare i contributi INPS già versati ma cancellati per sanare i debiti fino a mille euro, dovremmo ricordare che questa misura sanatoria è stata sancita grazie all’introduzione della tregua fiscale, così come prevista dalla Legge numero 197/2022.

Grazie a questa misura l’annullamento include non solo la cifra interessata, ma anche i tassi di interesse e la mora che sarebbe stata pagata per via del debito del contribuente italiano coinvolto. La cancellazione effettiva riguarda il 30 aprile 2023, che interessa i debiti verso le agenzie fiscali, gli enti statali e gli enti pubblici previdenziali (debiti contributivi INPS compresi).

Per artigiani, lavoratori autonomi, commercianti agricoltori e dipendenti iscritti alla gestione separata INPS, questa variazione avrà un impatto sull’assegno pensionistico piuttosto negativo. E dunque tali categorie sono interessate a poter recuperare i contributi previdenziali cancellati ma già versati.

Chi vorrà recuperare i contributi cancellati, è possibile sfruttare il Decreto Legge 48/2023. La circolare numero 86 dell’INPS infatti, specifica le indicazioni e le istruzioni per poter procedere al recupero, inviando una richiesta specifica all’ente previdenziale sociale.

Quando si invia la domanda telematica, i richiedenti dovranno specificare il numero di avviso dei addebito e della cartella di pagamento, oppure, qualora mancassero tali informazioni, sarà possibile specificare i periodi in cui è avvenuto l’annullamento.

Per recuperare i contributi INPS – come indicato nella modalità di pagamento – il saldo dovrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

