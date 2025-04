RECUPERI SERIE A, ECCO QUANDO SI GIOCANO LE PARTITE RINVIATE OGGI

Prevale la scelta della maggiore rapidità possibile, i recuperi Serie A per le quattro partite che sono state rinviate oggi, lunedì 21 aprile 2025, naturalmente in segno di lutto e rispetto per la morte di Papa Francesco, sono stati infatti fissati già per dopodomani, mercoledì 23 aprile. Lo ha deciso la Lega Serie A, che ha scelto di chiudere la giornata fissata nel weekend pasquale prima che ne inizino altre, garantendo così nel miglior modo a questo punto possibile la regolarità del campionato.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Rinviate tutte le partite di oggi! (33^ giornata, lunedì 21 aprile 2025)

Certo, le squadre coinvolte nelle quattro partite rinviate, che ricordiamo essere Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma-Juventus, avranno due giorni in meno di riposo verso gli incontri del prossimo weekend, ma questa resta probabilmente la soluzione più efficace sotto ogni altro punto di vista – ad esempio, le squalifiche resteranno nel turno previsto e non ci saranno “asterischi” in classifica in un momento così delicato del campionato di Serie A 2024-2025 per tutti gli obiettivi delle varie squadre.

Rinviate le partite per la morte di Papa Francesco/ Dalla Serie A ai dilettanti fermi oggi, 21 aprile 2025

RECUPERI SERIE A, TUTTO CONFERMATO IN COPPA ITALIA

Diventerà quindi ricchissimo il programma di mercoledì 23 aprile, con i recuperi Serie A tutti alle ore 18.30 e considerando che poi in prima serata si disputerà regolarmente il derby Inter Milan per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, così come il giorno successivo si giocherà l’altra semifinale Bologna Empoli e poi nel weekend si giocheranno rispettando il calendario originale tutti gli incontri della 34^ giornata, da venerdì 25 a lunedì 28 aprile.

La decisione era delicata soprattutto per quanto riguarda la Fiorentina, che nelle prossime due settimane avrà le due partite della semifinale di Conference League. Se i recuperi non fossero stati collocati già questo mercoledì, Cagliari Fiorentina sarebbe slittata a metà maggio, condizionando la corsa alle Coppe europee della Fiorentina e delle sue rivali, ma anche la corsa salvezza nella quale è coinvolto il Cagliari. Si è dunque deciso per la massima rapidità dei recuperi Serie A, nonostante ci sarebbe stato qualche malumore, in particolare dalla Lazio che era già rientrata da Genova nella capitale e invece dovrà tornare già domani in Liguria.

Formazioni Parma Juventus/ Quote, Tudor conferma ancora Vlahovic? (Serie A, 21 aprile 2025)