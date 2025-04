RECUPERI SERIE C: ECCO LA DATA

Sono stati fissati i recuperi Serie C: la Lega Pro ha infatti prontamente comunicato che la 37^ giornata del girone B, che avrebbe dovuto disputarsi oggi, lunedì 21 aprile 2025, ma è stata rinviata in segno di lutto per la morte di Papa Francesco, al pari di ogni evento sportivo in programma oggi in Italia, venga recuperata già dopo domani, cioè mercoledì 23 aprile, con il fischio d’inizio che sarà per tutte le partite alle ore 18.00.

Vige infatti la contemporaneità essendo arrivati alla penultima giornata della stagione regolare e dobbiamo osservare che la soluzione attuata dalla Serie C è sicuramente l’ideale per conservare la regolarità del campionato. Infatti mercoledì pomeriggio il girone B si rimetterà in pari con gli altri due gruppi, che nel weekend di Pasqua avevano disputato le proprie partite fra venerdì e sabato, lasciando poi di riposo per tutti la domenica.

RECUPERI SERIE C: TUTTO REGOLARE PER L’ULTIMA GIORNATA

Fra due giorni quindi i recuperi Serie C porteranno alla disputa della 37^ giornata anche del girone B, lasciando poi intatti il programma del prossimo weekend, nel quale ovviamente si giocheranno tutte le partite dell’ultimo turno della stagione regolare. In particolare, il girone B era già collocato con tutte le partite a domenica 27 aprile e quella data resterà, dal momento che da mercoledì passeranno comunque quattro giorni e che le fatiche saranno uguali per tutte le squadre del girone, tutte in campo il 23 e poi il 27.

Nulla cambia invece per il girone A e per il girone C, che giocheranno rispettivamente venerdì 25 e sabato 26 aprile per quanto riguarda la 38° giornata. Di conseguenza entro domenica si chiuderà regolarmente tutta la stagione regolare e poi potranno partire playoff e playout. Sappiamo che tante volte il campionato di Serie C affronta difficoltà anche gravi (in questa stagione ne sappiamo qualcosa…), ma bisogna rendere merito quando si trova una soluzione che sa conciliare questo giorno di lutto con la regolarità della competizione.

