Red 2/ Su Italia 1 il film con Bruce Willis e John Malkovich

Red 2, film di Italia 1 diretto da Dean Parisot

Red 2 andrà in onda su Italia 1 a partire dalle 21,20 di oggi, 7 aprile. Il genere è un perfetto mix tra l’azione e la commedia e rappresenta il secondo capitolo della saga tratta dal fumetto omonimo, la cui pellicola d’inizio Red è stata distribuita nelle sale nel 2010.

La regia è di Dean Parisot, mentre il cast corale comprende: Bruce Willis, Anthony Hopkins, John Malkovich, Catherine Zeta Jones, Mary-Louise Parker, Helen Mirren e Brian Cox. Le musiche del film sono state affidate al grande compositore e arrangiatore Americano Alan Silvestri, vincitore di 3 Grammy Award e 2 Emmy, nonché candidato all’Oscar per la colonna sonora di Forrest Gump.

Red 2, la trama del film: l’ex agente CIA Frank Moses

La vicenda di Red 2 è incentrata sull’ex agente della CIA Frank Moses che si sta godendo la vita insieme alla sua compagna, ma l’amico fidato Marvin Boggs lo avverte di un evento pericoloso che sta per accadere. Frank si rifiuta di prendere in considerazione l’ipotesi, però deve ricredersi quando il suo amico rimane vittima durante l’esplosione della sua macchina. Interviene a questo punto l’FBI che decide di interrogare l’ex agente sulla morte dell’amico, purtroppo, l’interrogatorio viene interrotto da un uomo che prende d’assalto l’agenzia perché vuole avere notizie circa Notte Fonda, cioè una testata nucleare che gli ex agenti piazzarono in Russia durante la Guerra Fredda. A salvare la vita a Moses e alla sua fidanzata ci pensa l’amico Boggs, il quale aveva inscenato la sua morte per depistare il nemico e attendere le sue prossime mosse.

Sempre più braccati dagli uomini dell’FBI, i quali sono convinti stiano progettando un atto terroristico, il trio fugge e raggiunge Parigi. Nella capitale francese, grazie ad alcuni informatori, i tre amici recuperano i fascicoli riguardanti il signor Bailey, l’inventore di Notte Fonda, il quale è ricoverato in un manicomio di Londra. Dopo aver evitato alcuni ostacoli a causa di una spia russa e aver convinto la signora Winslow ad aiutarli, il trio è finalmente pronto a interrogare Bailey, non a conoscenza che è complice dei loro nemici, in quanto vorrebbe solo riprendersi Notte Fonda. Quando gli agenti federali arrivano, arrestano Moses e viene condannato all’esecuzione, ma la signora Winslow riesce a liberarlo e scorta i tre fuggitivi verso una destinazione sicura. Purtroppo, però, mentre i tre amici tentano di catturare Bailey, Moses deve scontrarsi con un agente coreano. Fra colpi di scena e inseguimenti la storia termina con la vittoria dei tre amici che riescono a portare a termine la loro missione.

