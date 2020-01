Red 2/ Video, su Canale 20 il film con Bruce Willis (oggi, 26 gennaio 2020)

Red 2 va in onda oggi, domenica 26 gennaio, a partire dalle ore 21 sulle frequenze del Canale 20. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2013 gli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche tra cui la DC Entertainment per la regia di Dean Parisot, il soggetto è stato scritto da Warren Ellis e Cully Hamner mentre la sceneggiatura porta la firma di Erich Hoeber e Jon Hoeber. Le musiche della colonna sonora sono state composte dal nostro Alan Silvestri, il montaggio è stato eseguito da Don Zimmerman e nel cast sono presenti tra gli altri Bruce Willis, John Malkovich, Mary Louise Parker, Helen Mirren, Anthony Hopkins, Catherine Zeta Jones e Brian Cox.

Red 2, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Red 2. Dopo circa tre anni dai fatti che sono stati raccontati nel primo capitolo di questa saga cinematografica, l’ex agente della CIA, Frank sta cercando faticosamente di avere una vita normale al fianco della propria fidanzata Sara. Una vita che lui ha sempre desiderato e che tuttavia sembra poter essere nuovamente messa in pericolo secondo quanto gli racconta il suo migliore amico Marvin. Frank, inizialmente, non pone tanta attenzione agli avvertimenti dell’uomo, salvo poi doversi ricredere quando un giorno vede l’auto dello stesso Marvin in maniera inspiegabile. Drammaticamente l’amico muore per cui Frank si ritrova nel suo funerale a dover esporre parole molto dolorose cper ricordarlo e gli altri che hanno preso parte alla cerimonia. Ad un certo punto Frank, viene avvicinato da alcuni agendi FBI che vogliono interrogarlo. L’interrogatorio tuttavia viene interrotto dall’arrivo di alcune forze speciali che sono guidate da un uomo di nome Horton che vuole estorcere allo stesso Frank delle informazioni sensibili prendendo in ostaggio la sua fidanzata Sara. Tuttavia Frank riuscirà a divincolarsi da questo genere di situazione grazie anche alla incredibile ricomparsa di Marvin il quale evidentemente non era morto nell’incidente. Una volta che si sono messi in salvo, Marvin avrà modo di spiegare a Frank che in realtà fanno già parte di un’operazione segreta che ha voluto gli Stati Uniti d’America e che ha come principale obiettivo quello di nascondere una potente arma nucleare nella zona più desolante della Russia. Naturalmente la situazione èmolto delicata in quanto ci troviamo negli anni in cui Stati Uniti d’America e Russia sono contrapposti in quella che è stata ricordata nei libri di storia come la guerra fredda. Insomma Frank dovrà ancora una volta mettere da parte i propri intendimenti di avere una vita tranquilla ed occuparsi di una questione di natura militare di cui avrebbe fatto molto volentieri a meno.

