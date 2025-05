Red Canzian ha fatto ritorno a Verissimo da Silvia Toffanin, il cantante dei Pooh ha parlato dei suoi nuovi progetti su Canale Cinque. E in apertura di intervista, Red Canzian ha ricevuto la sorpresa dell’amico Roby Facchinetti: “Sei stato e sei un amico, insieme abbiamo realizzato i sogni che da ragazzi ci sembravano lontani, con i nostri fratelli abbiamo attraversato le stagioni della vita. I figli crescevano e i fan diventavano sempre più numerosi, ogni assenza poi è diventata un peso insostenibile sul cuore, a volte abbiamo corso e altre volte ci siamo fermati. Ora siamo in una nuova fase di questa meravigliosa avventura che è la vita”.

Luca Argentero e l'ex moglie Myriam Catania, perchè si sono lasciati/ Divergente caratteriali o tradimento?

Red Canzian ha poi ringraziato l’amico di una vita: “Io credo che il talento non sarebbe bastato se non ci fosse stata l’amicizia. Mio papà mi portava a fare le serate, mia mamma batteva le mani e diceva a tutti che ero suo figlio, era molto orgogliosa. Mia moglie Beatrice? Abbiamo costruito una nuova famiglia, ci siamo conosciuti nel modo più casuale”.

Bianca Pazzaglia, chi è l'ex moglie di Enrico Brignano e perché si sono lasciati/ "Le cose non sono andate"

Red Canzian a Verissimo

I figli di Red Canzian sono stati ospiti a Verissimo e si sono lasciati andare a qualche ricordo con il padre. Phil si avvicinò al mondo della musica grazie a Stefano D’Orazio (l’ex batterista del Pooh) gli regalò le sue prime bacchette e i primi strumenti musicali, mentre per Chiara fu un avvicinamento normale e ancora più naturale.

Ad oggi il primo ha collaborato come turnista con alcuni dei più famosi gruppi italiani – compreso ovviamente quello del padre -, così come la sorella si è lanciata nel mondo del cantautorato arrivando a solcare il prestigioso palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo.

Cecilia Rodriguez è incinta del primo figlio con Ignazio Moser/ "È una bambina, ecco come la chiameremo!"