Red Canzian, ballerino per una notte/ “Rispettare il mondo dello spettacolo”

Red Canzian è il ballerino per una notte della nuova puntata di “Ballando con le stelle 2020“, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci e trasmesso sabato 24 ottobre 2020 in prima serata su Raiuno. Un’occasione speciale per il cantante e compositore ed ex storico bassista dei Pooh che in questi giorni ha dovuto dire addio ad un grande amico: il produttore discografico Alfredo Cerruti. Parlando proprio del grande discografico, Canzian intervistato da Rockol ha detto: “era un pirata buono. Un maestro del sorriso, ma anche un grande professionista. A vederlo così sembrava un mezzo stupidotto e invece aveva fiuto. Ha azzeccato una marea di canzoni. E non ha mai avuto peli sulla lingua: se un pezzo faceva schifo e non lo convinceva, te lo diceva in faccia senza farsi problemi”. Un ricordo sincero e commosso quello dell’ex bassista dei Pooh che sempre su Cerruti ha aggiunto: “Alfredo era una persona speciale, l’amico con cui ti diverti sempre, con cui fai le marachelle. Uno di quelli che tiene sempre l’umore alto”.

Red Canzian e il lockdown: “l’ho vissuto serenamente”

“Ho vissuto serenamente il lockdown rispettando le regole” con queste parole Red Canzian, ospite del programma radiofonico “Gli Inascoltabili” ha raccontato come ha trascorso i due mesi di lockdown per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. L’artista non nasconde di aver utilizzato quel periodo per lavorare e portarsi avanti su diversi progetti: “ho lavorato molto portando avanti anche un lavoro su Venezia. Io credo che in questo momento dobbiamo essere attenti, ma non severi con certi settori”. In particolare l’artista si è soffermato su alcuni luoghi che sono stati fortemente colpiti dalla pandemia da Coronavirus. “Il teatro è il posto più sicuro dove andare in questo momento, molto di più di discoteche e ristoranti. Noi in Italia abbiamo tanti piccoli teatri che permettono distanziamento” – ha detto Canzian aggiungendo anche – “il cinema è un posto sicuro, bisogna rispettare il mondo dello spettacolo oppure la gente si disabitua al bello”.



