Red Canzian: “Sanremo 2025? Carlo Conti farà qualcosa di bellissimo…”

Da solista ma soprattutto uno dei gruppi più iconici della musica italiana, Red Canzian fa sognare a colpi di musica un numero smisurato di appassionati. Oggi, ospite di Mara Venier a Domenica In, il cantante ha offerto una breve celebrazione della carriera costellata di successi in compagnia dei Pooh ma anche sottolineato l’estrema soddisfazione per un progetto recente: il musical ‘Casanova’.

Red Canzian parte dall’imminente inizio del Festival di Sanremo 2025 con un grande elogio a Carlo Conti: “Sono sicuro che farà una cosa bellissima, ha il gusto del pubblico e sono sicuro che farà divertire la gente”. Poi le parole al miele per le pagine di storia scritte con i Pooh in oltre mezzo secolo di carriera: “Nessuno ci ferma, siamo una forza della natura; ho vicino dei giganti, delle persone meravigliose. Sapere che stiamo per festeggiare i 60 anni è una cosa incredibile, l’unico rammarico è non poterlo fare con Stefano e Valerio che se ne sono andati ma siamo certi che sono ancora con noi sul palco”.

Red Canzian a Domenica In: “L’importante è sempre rialzarsi…”

Tornando al Festival di Sanremo, Red Canzian ha ricordato la sua partecipazione da solista nel 2018: “Con quel pezzo volevo dire che le vite di ognuno di noi non sono sovrapponibili, ognuno di noi ha un suo perchè, un proprio modo di interpretare la vita. Certo, ci sono cose che ci accomunano; ma poi ogni vita ha un suo motivo di essere”. Non poteva poi mancare un corposo elogio al progetto recente, il musical ‘Casanova’, capace di riscuotere un clamoroso successo internazionale. Per la prima volta infatti una produzione tutta italiana, in lingua originale, è stata rappresentata in Cina. Eppure, il percorso non è iniziato proprio nel migliore dei modi: “Il giorno che abbiamo iniziato le prove sono stato ricoverato, mi ha accompagnato spesso questa sorta di ‘karma’ quando ho iniziato qualcosa di bello. L’importante è sempre rialzarsi…”.