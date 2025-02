Red Canzian ha vissuto una vita artistica e professionale molto movimentata, tra grandi successi, problemi di salute e una carriera di spicco nei Pooh. Ancora oggi è un fiume in piena, con mille idee per la testa e tanta voglia di lasciare il segno come artista. In un’interessante intervista rilasciata al Corriere della Sera, il cantante ha fatto il punto sulla sua vita privata e sulla carriera, ripercorrendone le tappe principali.

Beatrice Niederwieser, chi è moglie Red Canzian?/“Mi aggrappo a lei nelle difficoltà”

“Ricordo ancora il primo abbraccio di Beatrice Niederwieser. Ci siamo incontrati per caso, e lei non sapeva chi fossero i Pooh: era l’unica italiana a non saperlo”, racconta l’artista. Conquistarla non è stato affatto facile: Red Canzian ha impiegato ben dieci anni della sua vita per riuscirci. “Sono serviti dieci anni, io l’ho aspettata, e così oggi Phil è anche figlio mio, così come Chiara, nata dal mio precedente matrimonio, è figlia sua”, ha spiegato.

Delia Gualtiero, chi è l'ex moglie di Red Canzian/ "E' stato il mio grande amore"

Red Canzian, la malattia e lo spavento: “Ho rischiato di morire tre volte”

Il settantaduenne di Treviso, parlando della sua vita sentimentale, ha avuto in passato relazioni con Marcella Bella, Patty Pravo, Loredana Bertè e Serena Grandi. Il primo grande amore è arrivato a metà degli anni Ottanta, quando ha sposato Delia Gualtiero. Dopo la separazione, è stato il turno di Beatrice Niederwieser, che ha sempre descritto come la sua musa ispiratrice.

Red Canzian ha affrontato anche seri problemi di salute. “Ho rischiato di morire tre volte”, ha raccontato, parlando delle gravi condizioni che lo hanno colpito. “La prima volta mi è scoppiata l’aorta”, ha rivelato. Successivamente, ha scoperto di avere un tumore al polmone, e in un’altra occasione ha avuto un malore causato da un’infezione da stafilococco aureo. Nonostante tutto, è riuscito a superare brillantemente ogni ostacolo.

Phil e Chiara Canzian, chi sono i figli di Red Canzian/ Hanno seguito le orme del padre nella musica