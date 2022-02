Red Canzian come sta? Le condizioni di salute dopo il ricovero in ospedale/ Finisce nel mirino degli hacker..

Quali sono le condizioni di salute di Red Canzian?

Red Canzian è apparso sui social per rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute. L’ex Pooh è ancor ricoverato in ospedale dallo scorso 6 gennaio per un’infezione cardiaca che ha rischiato di generare una setticemia. L’artista aveva rivelato la notizia solo dopo aver superato il peggio. In quel periodo, l’artista avrebbe dovuto partecipare al debutto del suo spettacolo “Casanova Opera Pop” al quale aveva lavorato per tre anni prima di riuscire a portarlo in scena. Red Canzian si era mostrato sui social visibilmente dispiaciuto: “Ho avuto un problema di salute, una brutta infezione che mi ha impedito di essere lì a gioire del debutto di questo spettacolo su cui ho lavorato tre anni e che il destino ha voluto togliermi, non so perché”. La cosa importante è che vi sia arrivato al cuore qualcosa di bello, vero, sincero e di onesto”, aveva concluso. Oggi a distanza di tempo, Red ha voluto aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute. L’ex Pooh si è quasi ristabilito e ringrazia chi lo ha sostenuto in questo mese complicato: “Cammino, mi muovo, faccio le scale, sto facendo fisioterapia, la voce sta tornando. Va tutto bene, mi manca solo una cosa, veramente importante: rivedervi. Rivedervi, stare sul palco e abbracciarvi, ma succederà presto”, ha concluso mandando un bacio ai suoi ammiratori.

In un video precedente, postato il 6 gennaio scorso, l’artista aveva raccontato le sue difficoltà: “La cura antibiotica è molto lunga e quello che ho visto era molto brutto, per cui ci sentiremo ogni tanto. Faccio fatica a fare dei video o a mettere dei post sui social, però sappiate che oggi sto bene, respiro, sono venuto qui con le mie gambe e adesso torno in camera con le mie gambe. Vi abbraccio tutti, mi mancate”.

Red Canzian ha poi voluto mettere in guardia i suoi fan. Il cantante è stato vittima in queste settimane di “phishing” in cui ignoti su Facebook si spacciano per persone famose del mondo dello spettacolo con l’obiettivo di truffare, spillando denaro, coloro che non hanno troppa dimestichezza con gli strumenti digitali. Per questo motivo, Red Canzian ha voluto avvertire i suoi followers: “Speravo di dedicare questa giornata al dolce ricordo di quando 49 anni fa sono entrato nei Pooh. E invece devo mettervi guardia da un ennesimo mascalzone (che tra l’altro non conosce bene la nostra lingua) che si spaccia per me. Io non ho chat dal vivo, non ho chat private e l’unico posto dove rispondo è proprio qui sul mio Facebook. Vi prego di non cascarci in queste truffe e soprattutto di segnalarlo. Vi voglio bene”.

Il cantante si sta pian piano riprendendo anche se il figlio Phil Mer ha deciso di andarci con i piedi di piombo: “Confidiamo in una sua pronta guarigione anche se il percorso è ancora lungo e dobbiamo avere pazienza”. Pare infatti che Red Canzian dovrà rimanere in ospedale ancora per un mese. C’è chi però seppur a distanza è rimasto a gioire di un suo importante traguardo. Proprio l’altra sera Roby Facchinetti è andato al Creberg di Bergamo per assistere allo spettacolo. Alla fine della rappresentazione ha scritto un messaggio all’amico di una vita, congratulandosi con lui: “Caro Red, il tuo ‘Casanova’ è già un successo”, si legge nel post.



