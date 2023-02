Red Canzian e la grave malattia al cuore/ “Adesso non spreco più tempo”

Red Canzian, la malattia al cuore e un periodo turbolento: “Così ora non perdo più tempo”

Forse non tutti sanno che il mitico Red Canzian ha dovuto fare i conti con una grave malattia al cuore nel corso degli ultimi anni. Il suo ultimo ricovero, non a caso, lo aveva fatto tremare e temere fortemente per la sua vita come raccontato dallo stesso artista in una intervista al Corriere della Sera: “Sono solo ancora più concentrato ad apprezzare il bello piuttosto che dissipare il tempo”, spiega lo storico membro dei Pooh dopo il brutto spavento. In diversi passaggi televisivi, l’artista ha condiviso le sue paure riguardanti la malattia che lo ha colpito nel 2015 e che lo ha portato a sottoporsi ad un’operazione al cuore per via di una dissecazione aortica, rivelando gli ultimi peggioramenti.

“Non sono mai stato nelle condizioni da perdere il senso dell’equilibrio“, aveva spiegato a Oggi è un Altro giorno a proposito dell’ultimo malessere. “Sragionavo, ero completamente aggredito dall’infezione e ho avuto paura di perdere il controllo del mio corpo. Dopo cinque giorni dall’operazione, di luci psichedeliche che vedevo, sono uscito da questo tunnel e ho iniziato a riprendere in mano il mio corpo e a concentrarmi sulle cose che dovevo fare in quel periodo”.

Red Canzian, quella brutta infezione e il ricovero: “Avuto paura della morte”

Tutto è cominciato, a quanto pare, da una brutta infezione. Almeno così l’aveva definita Canzian quando aveva dovuto rimandare l’esordio di Casanova. “Ho un problema di salute, una brutta infezione che mi ha impedito di essere lì, questa sera, a gioire del debutto di questo spettacolo su cui ho lavorato tre anni e che il destino ha voluto togliermi, non so perché”, aveva spiegato, preoccupando non poco i fan, che nei mesi seguenti hanno pregato per lui, ricoverato in ospedale.

“Dovrò restare qui ancora un po’, quello che ho avuto era molto brutto. Ci sentiremo ogni tanto, faccio fatica a fare dei video o mettere dei post, ma sappiate che sto bene, respiro e cammino con le mie gambe“, ha raccontato lui durante il lungo ricovero. Con il tempo le cose sembrano essere tornate alla normalità per Red Canzian, che ora però assapora ogni attimo, forse come mai fatto prima d’ora: “Ho avuto paura di morire, adesso apprezzo il bello e non spreco più il tempo”.











