Red Canzian, ex fidanzate famose/ Addio Patty Pravo per Loredana Bertè!

Red Canzian, tutte le sue ex famose

Red Canzian è uno dei musicisti più famosi d’Italia. Il bassista dei Pooh è una delle icone della musica leggera italiana. Tuttavia l’artista veneto ha fatto parlare anche giù dal palco per la sua vita sentimentale. Negli anni della gioventù il musicista ha avuto una vita sentimentale assai movimentata tanto da meritarsi la fama di sciupa femmine. Tante le relazioni in quegli anni, quasi tutte con donne del mondo dello spettacolo: cantanti o attrici. Le storie che hanno fatto impazzire il gossip sono state quelle con Marcella Bella, Mia Martini, Patty Pravo, Loredana Bertè e Serena Grandi. Sono queste le 5 “star” più famose che hanno avuto una relazione con Red Canzian. Solo nel 1986 ha sposato Delia Gualtiero, dalla quale si è separato nel 1992. La coppia ha avuto la figlia Chiara (classe 1989), anche lei cantante. Le seconde nozze di Red si sono celebrate il 9 Luglio del 2000: l’attuale moglie dell’artista veneto è Beatrice “Bea” Niederwieser.

Delia Gualtiero e Chiara, ex moglie e figlia Red Canzian/ La musica e il veganesimo

Red Canzian, addio Patty Pravo per Loredana Bertè

Red Canzian nel 1976 ha avuto una breve relazione con Patty Pravo (precedentemente impegnata con l’ex Pooh Riccardo Fogli), finita l’anno dopo per Loredana Bertè. Oltre a queste due grandi artiste, il cantante dei Pooh ha amato anche Mia Martini e ha avuto una storia anche con Serena Grandi. Poi nel 1973 la storia con Marcella Bella. La relazione tra Red Canzian e l’interprete siciliana è iniziata quando entrambi erano solo poco più che ventenni. L’amore tra i due durò solamente pochi mesi, che però furono vissuti molto intensamente. Sebbene avessero mantenuto buoni rapporti, per molti anni i due non si sono visti né hanno parlato. Poi entrambi sono stati giudici assieme nel programma televisivo “Ora o mai più”. Secondo quanto rivelato da Jessica Morlacchi dei Gazosa “è stato lui a lasciarla, per questo rosica”. La frase arrivò dopo un litigio tra i due dopo l’esibizione della cantante.

LEGGI ANCHE:

Red Canzian come sta? Le condizioni di salute dopo il ricovero in ospedale/ Finisce nel mirino degli hacker..Dodi Battaglia: "Red Canzian sta meglio"/ "Sarà però ancora lunga..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA