Red Canzian, ex moglie Delia Gualtiero e Bea Niederwieser/ Le seconde nozze nel 2000

Delia Gualtiero è stata la prima moglie di Red Canzian, bassista dei Pooh. Classe 1972, Delia – al secolo Adele Regina Gualtiero – non ancora ventenne partecipò per la prima volta al Festival di Sanremo nel 1972 con il brano “Per amore ricomincerei”. Nel 1978 incontrò Red Canzian dei Pooh: “Divenne il mio produttore, incisi quattro lp che vendettero bene. Finii in classifica anche in Germania, Gran Bretagna e Paesi del Nord. Iniziai a scrivermi i pezzi. Red divenne mio marito, nacque Chiara”, ha raccontato Delia a Il giornale di Vicenza. Delia Gualtiero e Red Canzian hanno iniziato una relazione nel 1980, si sono posati il 29 giugno del 1986 e si sono poi separati nel 1992. Una separazione che Red Canzian e Delia Gualtiero hanno condotto in maniera tale da non sconvolgere la vita della loro unica figlia Chiara, nata nel 1989.

Beatrice “Bea” Niederwieser, seconda moglie Red Canzian

Red Canzian è sposato dal 9 luglio 2000 con Beatrice “Bea” Niederwieser: “Abbiamo festeggiato 20 anni di matrimonio il 9 luglio ma stavamo insieme già da 8 e ci conoscevamo da altri 10. È una vita che ci conosciamo”, ha raccontato Canzian lo scorso anno a Pierluigi Diaco nel salotto di “Io e te”. Il bassista dei Pooh e la seconda mogli si sono incontrati a Corvara, presentati da alcuni amici comuni: “Ci abbiamo messo anni, ma poi abbiamo capito che andare a vivere insieme e sposarci fosse l’unica cosa da fare. Beatrice è diplomata in pianoforte, sa ascoltare con il cuore e consigliarmi per il meglio”, ha confessato Red al settimanale Gente. Canzian e la seconda moglie condividono la passione per la musica con Chiara, figlia di Red e Delia Gualtiero, e Philip Mersa, figlio di Bea, batterista e compositore.

