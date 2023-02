Red Canzian, la grave malattia al cuore/ “Una cosa orribile, ho provato…”

Red Canzian e il racconto dell’infezione al cuore: “La cosa è esplosa senza alcuna avvisaglia…”

La vita di Red Canzian è stata colma di successi nel mondo della musica e non solo; il suo sodalizio con i Pooh racconta una storia artistica che dopo decenni continua ad essere apprezzata e seguita da migliaia di fan. La vita del batterista è stata però anche caratterizzata da non poche difficoltà, in particolare per motivi di salute. Lo scorso gennaio 2022 è stato vittima di un’improvvisa malattia al cuore che, come da lui stesso dichiarato, lo ha portato ad avere seriamente paura di perdere la vita.

In un’intervista rilasciata ai tempi della sua degenza in ospedale al Corriere della Sera, Red Canzian aveva spiegato come quel malessere fosse stato tanto improvviso quanto orribile: “La cosa è esplosa senza alcuna avvisaglia, una mattina non riuscivo ad alzarmi dal letto: ho provato a camminare e sono caduto, è stata una cosa orribile”. E’ seguito un ricovero durato circa un mese, con diversi giorni trascorsi in terapia in tensiva dopo una delicata operazione al cuore: “Dovrò stare qui ancora almeno quattro settimane per cura antibiotica e fisioterapia. Il chirurgo ha fatto pulizia sul cuore e dintorni e sembra che me la caverò.

Dalla lunga degenza alla voglia di tornare in scena; il recupero di Red Canzian dopo la malattia al cuore

La malattia che ha colpito improvvisamente Red Canzian è stata un’infezione al cuore, patologia che ha comportato la necessità dei medici di agire in maniera repentina con un’opera di pulizia e conseguente degenza che fortunatamente si è conclusa nel migliore dei modi. Il bassista dei Pooh ha però svelato come in quei momenti la paura fosse tanta, mai così in tutta la sua longeva carriera e nonostante i numerosi problemi di salute avuti in passato: “Ho avuto tanta paura, ho capito subito che avevo un problema grave e potevo morire. Adesso faccio già i piani per il futuro”.

Ad oggi l’infezione al cuore di Red Canzian sembra definitivamente debellata, ad un anno da quella brutta esperienza. Il bassista dei Pooh ha lentamente ripreso contatto con la sua quotidianità e con la vita professionale, come dimostrato dai numerosi impegni dell’ultimo anno. Tra gli ultimi, il musicista è stato sul palco dell’Ariston dell’ultima edizione del Festival di Sanremo per una strepitosa reunion e dal 15 febbraio sarà impegnato in Rai con il programma Pooh, Un attimo ancora.











