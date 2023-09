Red Canzian, la malattia al cuore: cosa ha avuto/ “Paura di non avere più il controllo del mio corpo”

Red Canzian e i problemi di salute: cosa è successo al bassista dei Pooh?

Nella prima puntata della nuova stagione di Domenica In ospiti d’onore sono i Pooh con un ritrovato Red Canzian tornato in “sella” dopo la malattia al cuore. Negli ultimi tempi ci sono stati attimi di grande paura per il bassista e la voce dei Pooh per un’infezione al cuore che l’ha costretto a ricoverarsi presso l’ospedale di Ca’ Foncello. Il cantante e produttore alcuni mesi fa è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Treviso per una infezione cardiaca arrivano fino alla terapia intensiva. Per fortuna tutto è andato per il meglio e il cantautore è stato dimesso.

Beatrice Niederwieser, moglie Red Canzian/ Ecco chi è la 'musa ispiratrice' dell'ex batterista dei Pooh

A rassicurare tutti è stato proprio Red Canzian che a causa di questo ricovero improvviso ha saltato l’anteprima di ‘Casanova Opera Pop’, lo spettacolo teatrale ispirato al celebre seduttore veneziano a cui aveva lavorato per tantissimi anni. Proprio l’ex bassista dei Pooh ha voluto rassicurare i fan e tutto il pubblico dicendo: “Ho avuto un problema di salute, una brutta infezione che mi ha impedito di essere lì, a gioire del debutto di questo spettacolo su cui ho lavorato tre anni e che il destino ha voluto togliermi, non so perché. La cosa importante è che vi sia arrivato al cuore qualcosa di bello , vero, sincero e onesto”

Red Canzian, la malattia e il risveglio in rianimazione/ "Vidi i medici parlottare e pensai solo una cosa..."

Red Canzian e la malattia al cuore: “ho avuto paura”

Red Canzian dei Pooh ha capito sin da subito che la sua situazione poteva degenera. L’artista, ricoverato in terapia intensiva per una infezione al cuore, ha pensato al peggio. “Ho avuto paura di quello, di non avere più il controllo del mio corpo – ha raccontato ancora – Poi dopo l’operazione, dopo 5 giorni di luci psichedeliche che vedevo, sono uscito da questo tunnel e ho cominciato a riprendere in mano il mio corpo, concentrandomi soprattutto sulle cose che avrei dovuto fare in quel periodo e non potevo fare” – ha raccontato l’artista che ha potuto contare sulla presenza e sul supporto incondizionato della figlia.

Beatrice Niederwieser, moglie Red Canzian/ Lui: "Quando me la presentarono..."

Meno male che Chiara, Philipe e Bea le hanno portate avanti. Hanno conosciuto l’opera fin dall’inizio e sapevano quali erano le mie voglie, cosa avrei voluto ottenere e l’hanno messo in pratica in maniera straordinaria, ognuno di loro nei loro ruoli” – ha detto il cantante preoccupato anche di dover lasciare la prima dello spettacolo teatrale Casanova Opera Pop a cui aveva lavorato a lungo. Per fortuna tutto è andato per il meglio come ha precisato proprio il cantante al pubblico: “è che vi sia arrivato al cuore qualcosa di bello, vero, sincero e di onesto, come io e tutti i miei collaboratori abbiamo lavorato in questi tre anni”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA