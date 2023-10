Red Canzian, la malattia e la paura di morire: come sta oggi?/ “Un giorno caddi a terra e…”

Red Canzian ha vissuto un periodo difficile a causa di una malattia: l’ultima è stata una fastidiosa infezione

I fan di Red Canzian conoscono appieno le difficoltà affrontate dal cantante in questi ultimi anni. Difficoltà fisiche ed emotive, legate a delicati problemi di salute e all’insorgere di diverse malattie che hanno messo l’artista a dura prova. L’ultima in ordine di tempo è stata una brutta infezione, che lo scorso gennaio lo ha costretto al ricovero in ospedale. Una situazione spiacevole, dalla quale Red Canzian sembra essersi ripreso al meglio dopo tante paure. Il cantante è uscito diverse volte allo scoperto per rassicurare i suoi fan, che sono sempre molti attenti alle sue evoluzioni di salute.

Da qualche mese, infatti, l’artista si sta sottoponendo a quelle cure che aveva annunciato dopo aver contratto l’infezione sul finire del 2022. “Ho cure per un altro anno e mezzo”, aveva detto al Corriere della sera. “Nel 2015, mi era scoppiata l’aorta; nel 2018, ho avuto un tumore al polmone: quelle erano vere malattie, stavolta è stata sfiga”, il suo commento.

Il racconto di Red Canzian: “Caddi a terra il giorno delle prove e poi…”

Per colpa di una scheggia di legno conficcatasi in una mano Red Canzian si è ritrovato con una infezione da stafilococco aureo. “Sono caduto per terra il giorno che iniziavano le prove di Casanova, non riuscivo a stare in piedi, ci ho messo un’ora per arrivare al divano e chiamare i soccorsi (…) stavo andando in setticemia. Sono finito in rianimazione, vedevo il parlottare preoccupato dei medici e mi dicevo: rimango così per tutta la vita”.

La paura di morire, in qualche modo, ha cambiato Red che oggi affronta la vita in modo diverso. “Sono solo ancora più concentrato ad apprezzare il bello piuttosto che dissipare il tempo”, ha raccontato. Adesso la cautela resta d’obbligo, ma Red Canzian sembra passarsela piuttosto bene, dato che lo abbiamo rivisto in tv tra ospitate ed esibizioni, come quella da Mara Venier a Domenica In poche settimane fa.

