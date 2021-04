Red Canzian, malattia: dissecazione aortica “Mi è scoppiata l’aorta”/ “Vivo per miracolo”

Red Canzian malattia e la rinascita

Il 25 febbraio 2015 Red Canzian è stato operato d’urgenza al cuore per un aneurisma, che teneva sotto controllo da oltre dieci anni: “Avevo deciso di non parlare ancora del “tagliando“ che ho dovuto affrontare con una certa urgenza il 25 febbraio a Roma, ma la notizia gira “imperfetta“ sul web, nelle radio e in tv, e rischia di creare inutili preoccupazioni tre le persone che mi vogliono bene. Sì, ho avuto un intervento al cuore, a causa di un aneurisma che tenevo d’occhio da oltre dieci anni e che improvvisamente ha deciso di fare il suo lavoro… e ha cominciato ad aprirsi”, ha spiegato poche settimane dopo l’intervento il bassista dei Pooh su Facebook. Il musicista ha anche voluto ricordare il “papà boxeur”, che lo ha protetto dal cielo: “Ho sempre pensato che ognuno di noi abbia un suo Angelo Custode… mi sono trovato nel posto giusto, al momento giusto, con le persone giuste: si sono verificate, infatti, mille coincidenze fortunate, che hanno trasformato questo “incidente di percorso“, in un’opportunità per risolvere definitivamente un problema”.

Un paio di anni fa, a “Vieni da me”, Red Canzian è tornato a parlare di quel difficile giorno: “Ho avuto una dissecazione aortica. Praticamente mi è scoppiata la aorta. Ogni ora perdi il 20% delle possibilità di vivere. Cerano tre possibilità su cento di salvarsi. È stato un miracolo. Sono quelle cose che succedono perché c’è un percorso tracciato. Doveva andare così”, ha detto a Caterina Balivo. Red Canzian ha voluto ringraziare il medico che lo ha operato d’urgenza, il professor Ruggero De Paulis: “Stava partendo e lo hanno fermato mentre usciva dall’ospedale… è un uomo straordinario ha adottato quattro bambini in Bielorussia”. In quei giorni difficili, Red è stato sommerso dall’affetto dei suoi fan, preoccupati per il suo stato di salute. Nel 2018 Red Canzian è stato operato per un nodulo sospetto nel polmone sinistro, probabile una recidiva del melanoma che aveva tolto nel 2001: “Anche lì è andata tutto bene e dopo dieci giorni dall’operazione ero sul palco”.

