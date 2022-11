Red Canzian “Patty Pravo? Nessuna lite”/ “Mia moglie Beatrice è la donna giusta…”

Red Canzian torna dopo un paio d’anni a Italia Sì e si prende il calore di tutto il pubblico al termine della sua esibizione. Ma soprattutto entra nel merito di una vecchia polemica per fare chiarezza sui rapporti tra i Pooh e Patty Pravo. A tirarla fuori è stato Mauro Coruzzi, particolarmente emozionato dalla performance. “Un legame per me indissolubile è quello che caratterizzò un periodo della storia dei Pooh, l’arrivo di Patty Pravo nella vita di Riccardo Fogli”, ha spiegato Coruzzi nello studio di Marco Liorni.

Red Canzian ha allora dato un appellativo a Patty Pravo: “Santa Nicoletta Strambelli da Venezia”, ha detto tra le risate generali. “Tutto quello che successe allora non è importante, lo è che vi siate riconciliati. Questo per dire tutti i dissapori…”, ha detto Mauro Coruzzi poi interrotto da Red Canzian per la sua precisazione.

Red Canzian, da Patty Pravo alla moglie Beatrice Niederwieser

“Nessun dissapore, io adoro Nicoletta”, ha ribadito Red Canzian a Italia Sì riguardo Patty Pravo. A proposito di ‘Noi due nel mondo e nell’anima’ ha parlato del tema, l’amore: “È il motore del mondo, non sarebbero state vinte tante battaglie grazie ad esso. Anche quando non si sta bene è importante. Noi siamo abituato a misurarlo per la durata, per la lunghezza, non in altezza. È importante capire che amore viviamo”. A questo punto Red Canzian ha citato Stefano D’Orazio: “Con lui ho scritto una canzone che dice una frase bellissima: Se c’è amore, ogni giorno è già per sempre”. Infine, sulla moglie Beatrice Niederwieser: “Succede che incontri la persona della tua vita. Proprio pochi giorni fa abbiamo festeggiato i nostri 30 anni insieme”. Infatti, ha realizzato un video in cui dice “Non posso che ringraziare questa donna che mi ha indicato sempre il luogo dove appoggiare il mio cuore, vicino al suo”.

