Red Canzian/ “Quando ho scoperto che qualcuno fingeva di essere me…” (Io e te)

Red Canzian, componente dei Pooh che, dopo lo scioglimento dello storico gruppo continua a fare musica, è l’ospite dell’ultima puntata della settimana di Io e Te. Red Canzian, attraverso un faccia a faccia intimo e molto personale, si racconterà ai microfoni di Pierluigi Diaco ricordando gli inizi della sua carriera, raccontando l’enorme successo ottenuto con i Pooh e svelando qualche dettaglio in più della sua vita privata. Anche Red Canzian, come tutti gli italiani, arriva dal periodo di lockdown. Quello affrontato da Red Canzian non è stato un periodo facilissimo. Proprio durante la quarantena, infatti, ha scoperto che qualcuno, fingendosi Red Canzian aveva messo su una truffa ai danni dei suoi fans. A raccontare l’accaduto è stato lo stesso Red che, ai microfoni di Tribuna di Treviso, lo scorso 14 luglio, ha svelato di aver scoperto la truffa da una sua amica che gli ha raccontato dell’esistenza di qualcuno che stava mettendo in vendita delle false tessere fan club a 1000 euro.

RED CANZIAN: “NAUSEATO QUANDO HO SCOPERTO LA TRUFFA”

Una truffa organizzato utilizzando il nome di Red Canzian e sfruttando l’enorme affetto che il pubblico prova nei suoi confronti. Una vicenda triste che Red Canzian ha raccontato alla Tribuna di Treviso svelando il senso di nausea da cui è stato colpito quando ha scoperto tutto. «Quando ho scoperto la truffa è stato come sentirsi rubare un pezzo dell’anima. Dopo una vita onesta, spesa per le cause più giuste, trovarsi invischiati con il proprio nome in situazioni così spiacevoli è stato davvero nauseante. Un disagio assoluto», ha raccontato Canzian che ha speso tutta la propria vita aiutando gli altri. Amareggiato, Canzian ha poi esortato i fans a non credere a determinate iniziative spiegando dove è possibile trovarlo sui social: “personalmente esisto solo su Facebook, dove rispondo di persona, e su Instagram, dove un ragazzo che cura la parte social copia gli stessi contenuti“, ha concluso.



