Red Canzian “Stefano D’Orazio era altruismo”/ “Miei figli Chiara Canzian e Phil Mer…”

Red Canzian è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella giornata di lunedì 7 novembre 2022. Insieme a lui, in studio erano presenti i suoi figli Chiara Canzian e Phil Mer, con i quali l’artista ha ricordato l’amico di sempre Stefano D’Orazio, suo “collega” nei Pooh, del quale ieri ricorreva il secondo anniversario di morte: “Stefano era generosità, era altruismo, aveva questa predisposizione nei confronti dell’umanità. Si fermava per strada se vedeva un gattino abbandonato”.

Successivamente, Red Canzian ha ripercorso il periodo della sua malattia (“Ero a casa, avevo un po’ di febbre… Sono caduto per terra” per un’infezione cardiaca) e la figlia Chiara ha sottolineato: “Mi sembra un incubo rivedere quelle immagini. Sono stati due mesi tosti, è stato molto impegnativo continuare a lavorare da soli al progetto del musical Casanova Pop… Non era semplice”.

A “Storie Italiane”, Phil Mer ha aggiunto, circa il problema di salute accusato da Red Canzian, che quel giorno “l’ho chiamato per ottenere un dettaglio su una scenografia del musical Casanova Pop e ho sentito che la sua risposta era un po’ confusa, non si esprimeva in maniera lucida. Siamo corsi a casa, l’abbiamo trovato sul divano e l’abbiamo fatto subito ricoverare”. A proposito del rapporto che Red Canzian ha con Chiara Canzian e Phil Mer, l’artista ha inteso precisare: “Loro due non sono ‘figli di…’. Io ho scelto Phil e Chiara per lavorare insieme a me a Casanova Pop perché hanno visto fin dalla prima nota nascere quest’opera. Adesso Chiara è diventata assistente alla regia!”.

La stessa Chiara, dal canto suo, ha dichiarato: “Con papà ho un rapporto molto stretto, migliorato negli anni. Ovviamente tanti attriti si risolvono abbandonando l’adolescenza e crescendo. Adesso siamo decisamente vicini e allineati come carattere e come obiettivi, per cui è molto bello”. Infine, Phil ha evidenziato: “Mi ha conosciuto quando ero in pancia di mamma, pur non contribuendo! Vivo con Red da quando si è sposato con mia madre e ora collaboriamo anche insieme”.











