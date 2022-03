Red Canzian/ “Stefano D’Orazio mi manca, vita mi ha messo ancora alla prova ma…”

Red Canzian, il bassista dei Pooh è stato oggi ospite di Domenica In dopo aver fatto spaventare per le sue condizioni di salute. Oggi finalmente sta meglio e ne ha potuto parlare direttamente con Mara Venier, dopo due mesi di ospedale: “E’ stato un periodo lungo, doloroso e spaventoso”, ha raccontato. “Ogni tanto penso che la vita mi vuol mettere alla prova, ogni 4-5 anni mi succede qualcosa ma poi sono fortunato perché son qui a raccontarlo. Mi posso ritenere un uomo fortunato”, ha detto, pensando all’attuale dramma della guerra. Oggi sta bene e la voce è finalmente tornata. Il batterio che lo ha colpito è stato molto duro e ha portato l’artista ad essere sottoposto ad una cura antibiotica per due anni.

Malattia Red Canzian, cos'ha avuto?/ Infezione al cuore: due mesi di ospedale, poi...

Red Canzian ha ricordato i tanti momenti belli ma anche meno belli, come quando se n’è andato Stefano D’Orazio: “Io ancora faccio fatica a convincermi perché mi manca il suo sorriso e la sua positività”, ha commentato, “quello che trasmetteva era di più di quello che riceveva”.

Red Canzian ed il suo Casanova Opera Pop

Red Canzian ha ricordato il suo Casanova Opera Pop che vede anche i suoi due figli in prima linea: “Nonostante tutte le sfighe che mi sono capitate, sono un uomo molto fortunato perché sono circondate da persone che mi amano”. Anche la moglie ha avuto un ruolo importantissimo nella realizzazione del suo sogno, dal momento che si è ammalato proprio durante le prove. “Loro hanno saputo interpretare quelle che erano le mie voglie e la ricerca che avevo fatto per tre anni di lavoro”, ha aggiunto.

BEATRICE NIEDERWIESER, MOGLIE RED CANZIAN/ “A lei mi aggrappo nei momenti difficili”

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è tornato in collegamento con Domenica In ed ha elogiato il musical di Red Canzian, complimentandosi in prima persona con lui. “Ho una mezza idea di riportarlo a Venezia”, ha ammesso l’artista. Per l’occasione ha presentato Gianmarco Schiaretti che si è esibito a Domenica In.

LEGGI ANCHE:

Red Canzian, ex fidanzate famose/ Addio Patty Pravo per Loredana Bertè!

© RIPRODUZIONE RISERVATA