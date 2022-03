Red carpet Oscar 2022/ Look, star e vip sulla passerella: le parole degli stilisti

RED CARPET OSCAR 2022: QUALI SARANNO I MIGLIORI LOOK DELLA SERATA?

Caccia a vip, attori e attrici alla ricerca dei look migliori: il red carpet è uno dei momenti più attesi degli Oscar 2022 e c’è grande curiosità di conoscere gli outfit di questa 94esima edizione della cerimonia dedicata al principale evento mondiale dedicato al mondo del cinema. Non mancherà la copertura tv e sul web per consentire agli appassionati di scoprire ogni dettaglio di questa passarella rossa e non ci resta che conoscere le ultime notizie ad essa dedicate…

Nelle ultime ore è partita la ricerca delle anticipazioni sui look del red carpet degli Oscar 2022, ma non è stato fatto trapelare nulla. Intercettata da Repubblica, la celebre stilyst Julia Von Boehm ha spiegato: «In questo momento sono le cose del passato a rassicurarci, e credo che in tempi come questi un look classico sia il più adeguato, anche per dare tributo all’Academy». La Von Boehm cura il look di Nicole Kidman, candidata per la quinta volta all’Oscar: «Per lei sarà un momento di celebrazione e di un look timeless». Anche un altro celebre stilista come Andrew Gelwicks è un fan dello stile classico di glamour hollywoodiano, ma probabilmente vedremo molto colore sul red carpet degli Oscar 2022, considerando che «la gente vuole vitalità, allegria».

RED CARPET OSCAR 2022: LE ULTIME NOTIZIE

Il red carpet degli Oscar 2022 sarà trasmesso in diretta negli Usa da Abc e anche in video streaming sui canali ufficiali dell’Academy, mentre la diretta tv italiana è affidata a Sky Cinema, in chiaro su Tv8. Sulla passerella rossa i padroni di casa saranno la star Vanessa Hudgens, la conduttrice Terrence J e lo stilista Brandon Maxwell. Le sfilate dei vip, di attori e attrici, ma non solo: previste interviste e incursioni delle star ospiti dell’evento.

Chi sono i vip attesi sul red carpet degli Oscar 2022? Ovviamente saranno presenti tutti gli attori e tutte le attrici in lizza per una statuetta. Ma non solo. L’Academy ha invitato diverse personalità di spicco del mondo del cinema e della musica: da Lady Gaga a Zoe Kravitz, passando per Remi Malek e Bill Murray, da Samuel L. Jackson a John Travolta, fino a Uma Thurman e Jennifer Garner.

