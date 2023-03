Red Carpet Oscar 2023: il tappeto cambia colore

Mancano poche ore alla notte degli Oscar 2023. Come sempre c’è grande attesa anche per la sfilata delle start che anticipa la serata di premiazione. Quali saranno i look più eleganti e quali quelli più stravaganti che sfileranno sul red carpet del Dolby Theatre di Los Angeles? Quest’anno, però, il tappeto rosso non è più rosso ma color champagne.

Red carpet Oscar 2023/ Da rosso a Champagne. I look più belli delle star

Per la 95esima edizione degli Oscar l’iconica passerella su cui sfilano le star cambia colore. Come mai? Il nuovo colore, come hanno spiegato i responsabili dell’Academy, ha l’obiettivo di creare un look “day-to-night”: la tonalità più chiara consente di creare “l’effetto notte” durante le riprese televisive anche se queste sono girate con la luce del giorno. La passerella per la cerimonia di domenica sarà decorata anche con statue degli Oscar a grandezza naturale.

Vincitori Oscar 2023/ Nomination e premi: favoriti The Fabelman e Elvis

I look che hanno fatto la storia del Red Carpet

Come ogni anno, c’è grande attesa per il red carpet prima della cerimonia degli Oscar. Da sempre l’evento vanta una lunga tradizione di iconici momenti in fatto di stile e di bellezza. A vent’anni di distanza si parla ancora del vestito di rete di Elie Saab che indossava Halle Berry quando vinse come miglior attrice nel 2002. Indimenticabile, nel 1991, l’abito rosso di Versace di Cindy Crawford al fianco dell’allora fidanzato Richard Gere. Nel 1995, la costumista australiana Lizzy Gardiner ha calcato il tappeto rosso degli Oscar indossando uno dei suoi modelli: un abito da sera composto da 254 carte d’oro scadute dell’American Express. Alla cerimonia degli Oscar del 1999 Gwyneth Paltrow indossò un abito da ballo Ralph Lauren in taffettà rosa. Anche questa sera, domenica 12 marzo 2023, i look delle star saranno al centro dell’attenzione tanto quanto i premi: chi stupirà o incanterà di più?

LEGGI ANCHE:

Amici 22, Stéphane Jarny nel cast del serale/ Il ruolo tv

© RIPRODUZIONE RISERVATA