Red Dragon, film su Rete 4 diretto da Brett Ratner

Sabato 22 marzo 2025, andrà in onda, in seconda serata su Rete 4, alle ore 23:55, il thriller poliziesco dal titolo Red Dragon. Si tratta di un film del 2002 diretto da Brett Ratner, conosciuto per la saga di Rush Hour con Jackie Chan, prequel del pluripremiato Il silenzio degli innocenti (1991), diretto da Jonathan Demme. La pellicola si inserisce in una saga che comprende anche i film Hannibal (2001) e Hannibal – Le origini del male (2007).

Nel cast artistico troviamo un sempre unico Anthony Hopkins, nel ruolo di Hannibal Letter, Edward Norton, Ralph Fiennes, Emily Watson, Harvey Keitel e il compianto attore Philip Seymour Offman.

Il film Red Dragon è stato un grande successo: nella prima settimana di programmazione ha incassato al botteghino ben oltre 9 milioni di dollari, raggiungendo il record di 36 milioni di dollari nell’intero weekend.

La trama del film Red Dragon: Hannibal Lecter nuovamente consulente per scovare un serial killer

Red Dragon parla di Will Graham, interpretato da Edward Norton, un agente dell’FBI che viene aiutato da Hannibal Lecter come suo consulente, dopo averlo arrestato.

L’agente è costretto, suo malgrado, ad affidarsi al criminale per scovare un serial killer che cerca di copiare le stesse nefandezze compiute dal pazzo psichiatra, anni prima.

L’assassino che tentano di catturare uccide in maniera brutale intere famiglie, ogni notte di luna piena: all’agente Graham rimangono solo poche settimane per comprendere il suo piano criminoso e salvare le prossime vittime.

Il rapporto continuo con lo psichiatra cannibale non solo sarà vantaggioso per risolvere il caso, ma porterà alla luce delle profonde ferite dell’agente dell’FBI che credeva si fossero rimarginate.

