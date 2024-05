RED, ITALIA 1/ Curiosità, trama e cast del film in streaming su Raiplay, oggi 16 maggio 2024

RED, le curiosità del film in streaming su Mediaset Infinity

Di seguito, le curiosità del film d’azione RED, in onda oggi, giovedì 16 maggio 2024, su Italia 1 alle 21,20 e anche in diretta streaming video su Mediaset Infinity. Con un incasso di oltre 199 milioni di dollari, il film si è confermato un successo. Questo gli valse un sequel che venne pubblicato appena 3 anni dopo: RED 2. Numerosissime sono state anche le nomine a premi prestigiosi. Da una parte abbiamo i Golden Globe del 2011, in qualità di miglior film commedia o musicale; dall’altra ci sono i Saturn Awards, con ben 3 nomination: miglior film d’azione, miglior attore non protagonista a John Malkovich e miglior attrice non protagonista a Helen Mirren. Come dimenticare, poi, la nomination al

Critics’ Choice Award e al NAACP Image Award come miglior attore protagonista a Morgan Freeman? Per finire, citiamo la vittoria dell’Artios Award in qualità di miglior casting per un film commedia, che rende conto del cast eccellente che si è riunito per la realizzazione di questo film.

TUTTO PER MIO FIGLIO, RAI 1/ Curiosità, trama e cast del film in streaming su Raiplay (oggi 16 maggio 2024)

RED, cast del film diretto da Robert Schwentke

RED è un film del 2010 di genere azione e spionaggio, è il frutto di un adattamento da parte dell’omonimo fumetto e miniserie. La graphic novel in questione è stata scritta da Warren Ellis, disegnata da Cully Hamner e pubblicato dalla DC Comics.

La regia è di Robert Schwentke, che aveva già diretto Jodie Foster in Flightplan – Mistero in volo, e la sceneggiatura è di Jon ed Erich Hoeber. Questa pellicola è riuscita a mescolare con un’efficacia insuperabile le caratteritische di un film d’azione con quelli della commedia, avendo sullo sfondo sparatorie, inseguimenti ed effetti speciali. La vicenda si incentra su un agente della C.I.A. ormai andato in pensione. Il veterano si trova coinvolto in una guerra senza quartiere con agenti più giovani dotati di tecnologie sempre più avanzate.

PREY, RAI 2/ Curiosità, trama e cast del film in diretta streaming su Raiplay

La pellicola venne distribuita nelle sale a partire dall’ottobre del 2010, dopo esssere però stata presentata in anteprima all’Austin Fantastic Fest nel 2010. Il cast stellare del film RED è uno degli aspetti più importanti del film, essendo formato da attori quali Bruce Willis, Mary-Louise Parker, Helen Mirren, John Malkovich, Morgan Freeman, Karl Urban, Brian Cox, Julian McMahon e Richard Dreyfuss.

La trama del film RED: pensionati estremamente pericolosi

Il protagonista di RED è Frank Moses, un ex agente della CIA in pensione. La sua quotidianità è costellata dal rapporto telefonico con Sarah, impiegata all’ufficio pensioni, per la quale nutre un forte interesse. Quella che era un’apparente quiete, tuttavia, è ben presto interrotta: una notte, infatti, un gruppo di assassini cerca di uccidere Frank. Riuscito a sopravvivere, l’ex agente si rende conto che anche la donna amata rischia di essere in pericolo.

Tutto per mio figlio, la storia vera su Raffaele Acampora/ Il personaggio reale è Federico Del Prete

Moses, pertanto, la raggiungerà per portarla con sé: controvoglia, imbavagliata e legata. Nel frattempo, anche la CIA è sulle tracce di Frank: anche per loro l’obiettivo è uccidere il veterano. Moses ha poche alternative: deve riuscire a scoprire chi cerca di ucciderlo, pena la sua vita e quella di Sarah. Si recherà dunque a New Orleans e a New York, dove dopo una serie di epici inseguimenti, riuscirà ad avvicinarsi sempre più alla verità. La sua squadra di veterani torna al completo: la RED, ovvero Reduce Estremamente Distruttivo (mentre in inglese è Retired Extremely Dangerous). Complici alcuni vecchi amici di Frank e alcuni alleati inaspettati, tra sparatorie, lotte all’ultimo sangue, travestimenti, inganni e interrogatori, il destino di Frank è incerto più che mai. Riuscirà l’ex agente a venire a capo della situazione, salvando se stesso, la sua squadra e Sarah?

© RIPRODUZIONE RISERVATA