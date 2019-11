Red Ronnie a Non è l’Arena/ Fotografia compagna di vita “smisi di fare concorsi ma…”

Questa sera il giornalista e produttore televisivo, Red Ronnie, sarà ospite della trasmissione di Massimo Giletti, Non è l’Arena, in onda su La7. Non è la prima volta che siede nello studio del giornalista per parlare di musica e di tutto ciò che è ad essa connesso. La puntata odierna tornerà ad occuparsi del legame esistente tra camorra e showbiz, con riferimento soprattutto al caso di Tony Colombo, già affrontato dal programma. Non è escluso dunque che l’esperto musicale possa essere chiamato a dire la sua in merito. Red Ronnie si conferma essere un artista come dimostrato di recente con la mostra delle sue foto scattate molti anni fa e tenute custodite fino ad oggi in un cassetto. Per lui è però arrivato il momento di esporle. Lo stesso Red ne ha parlato a Optimagazine spiegando: “Io ho iniziato come fotografo. Avevo una Minolta SRT 101 e, con costanti risparmi, ero riuscito anche a comprare un grandangolo 16mm Rokkor. Le mie foto piacevano un sacco. Per mia sfortuna vinsi i primi due concorsi di fotografia a cui partecipai”. Dopo i primi riconoscimenti, smise presto di fare concorsi ma non ha mai archiviato questa sua grande passione.

RED RONNIE A NON È L’ARENA: LE SUE FOTO IN UNA MOSTRA

La fotografia ha poi giocato per Red Ronnie un ruolo sempre più importante per il suo lavoro di giornalista. “Mi ritrovai a collaborare con Popster prima e Rockstar dopo, le due più belle riviste in Europa per grafica, qualità della carta e stampa. Così andavo in giro, soprattutto a Londra, facevo interviste e foto e mandavo alla redazione il prodotto finito”, ricorda. Arrivò poi la tv ed anche in quel caso la fotografia lo accompagnò: “quando iniziai a fare TV, pubblicavo le foto sulla rivista “Be Bop a Lula”, che feci con Bonvi. Purtroppo questo mandare foto per stamparle sulle riviste ha fatto sì che parecchie siano andate perse o alcune si siano rovinate”, ha rivelato con una punta di rammarico. Oggi le foto del giornalista sono esposte alla Fiera di Arte contemporanea a Forlì, nello stand Glance Art Studio dove non mancano, tra gli altri, ben tre scatti con protagonista il rocker Vasco Rossi.

