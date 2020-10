Red Ronnie, video scherzo Iene/ Da vegano scopre di aver mangiato hamburger di carne

Red Ronnie è il protagonista dello scherzo de Le Iene in programma per oggi, giovedì 8 ottobre, nel corso della seconda puntata stagionale. Da vegano convinto, il famoso critico musicale è caduto in pieno nella trappola del programma di Italia 1. Tutto prende il via dalla sua ospitata in un locale dove nel piatto di Red Ronnie finisce un hamburger che sembra di carne ed una sua foto di lui a tavola inizia a fare il giro del web creando scompiglio. Da quel momento il conduttore si ritroverà al centro di una bufera social senza comprenderne pienamente i motivi. Ad aver architettato lo scherzo nei minimi dettagli è stato l’inviato della trasmissione di Italia 1, Nic Bello, che ha travolto Gabriele Ansaloni (questo il suo vero nome) finito senza saperlo in un ristorante diversamente vegano. Red Ronnie si convince così di aver fatto involontariamente pubblicità al locale contraddicendo al tempo stesso la sua filosofia alimentare. Il video con la piccola anticipazione di ciò che vedremo nel corso della nuova puntata de Le Iene evidenzia perfettamente lo stato d’animo della “vittima” che dopo aver appreso di aver mangiato un hamburger di carne va ovviamente su tutte le furie!

RED RONNIE, VIDEO SCHERZO IENE: TUTTA COLPA DI UN HAMBURGER DI CARNE

“Il vegano intransigente Red Ronnie mangia carne?”: si intitola così il nuovo scherzo de Le Iene che vedrà protagonista proprio il critico musicale. Mentre va in scena la trappola di Nic Bello, Red Ronnie riprende tutto con il suo smartphone durante una diretta social. “Ha detto che mi ha portato un hamburger di carne sto stronz*”, ha commentato la vittima dopo aver appreso ciò che ha appena mangiato. “Mi ha chiesto lui di carne”, si è giustificato l’inviato del programma nei panni del cameriere, mandando su tutte le furie Red. “Io gli ho chiesto un hamburger di carne?”, ha quindi tuonato il conduttore, domandandosi ripetutamente cosa stia succedendo, forse intuendo sotto sotto che potesse trattarsi di uno scherzo ai suoi danni. In tono conciliante, Nic Bello ha quindi aggiunto: “Lui ti ha dato la carne, abbiamo mangiato la carne, abbiamo fatto la foto e abbiamo fatto pubblicità al locale. Bon, siamo amici come prima”. Parole che però manderanno ancora di più sulle furie il vegano convinto che invece minaccia di denunciarlo dopo la circolazione di una foto su Twitter che lo riprende mentre mangia l’hamburger e che recita: “Il vero animale si chiama Red Ronnie”. Come reagirà quando scoprirà che si tratta solo di una burla?

“Ti abbiamo dato la carne, ti ha fatto la foto e così abbiamo fatto pubblicità al locale”. Ed ecco @RedRonnie come non le avete mai visto! Il vegano intransigente “incastrato” da un hamburger che ha fatto il giro dei social. @NicBello l’ha combinata davvero grossa! 😎 pic.twitter.com/32TAyu4hmB — Le Iene (@redazioneiene) October 7, 2020





