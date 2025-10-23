In Red Sparrow, una splendida Jennifer Lawrence è una spia russa suo malgrado. Tratto da un romanzo scritto da un vero ex agente della CIA

Red Sparrow, film su Italia 1 diretto da Francis Lawrence

Giovedì 23 ottobre 2025, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, andrà in onda Red Sparrow, film thriller e di spionaggio del 2018. La regia è affidata a Francis Lawrence, mentre le musiche portano la firma di James Newton Howard. L’attrice protagonista è Jennifer Lawrence, che ha recitato in film di grande successo come la saga di Hunger Games, Il lato positivo, American Hustle – L’apparenza inganna, Fidanzata in affitto e Don’t Look Up. Nel cast spiccano nomi di spessore come Joel Edgerton, Charlotte Rampling e Jeremy Irons.

Da notare che il regista (Francis Lawrence) e l’attrice protagonista (Jennifer Lawrence) hanno lo steso cognome, ma non sono parenti. Tuttavia il regista, oltre al film Red Sparrow, ha diretto l’attrice anche nel secondo capitolo della trilogia di Hunger Games e nell’adattamento de Il canto della rivolta, poi suddiviso in due film.

La trama del film Red Sparrow: una ex ballerina coinvolta in un girone infernale di spionaggio

In Red Sparrow, Jennifer Lawrence veste i panni di Dominika Vasilyevna Egorova, la prima ballerina russa del teatro Bol’šoj. Un terribile infortunio però mette fine alla sua carriera e anche alle sovvenzioni statali necessarie per le cure della madre gravemente malata. Dominika viene informata da suo zio Ivan che il suo infortunio non è stato casuale, ma premeditato da parte del suo partner per far ottenere il suo posto alla sua fidanzata.

Organizza così la sua vendetta contro i due ballerini, aggredendoli nella doccia con la sua stampella, ma si trova in una spirale di ricatti che la costringono a sedurre il gangster Dimitri Ustinov con l’obiettivo di scambiare il suo cellulare con uno clonato. Le cose si mettono ancora peggio, poiché Ustinov viene ucciso da un agente segreto russo proprio sotto gli occhi di Dominika che, per salvarsi la vita, viene costretta ad arruolarsi ed essere addestrata per diventare a sua volta un’agente segreto senza scrupoli, una vera arma letale.

Le viene affidato il compito di avvicinare Nathaniel Nash, interpretato da Joel Edgerton, agente della CIA sospettato di essere una talpa in missione per gli Stati Uniti con l’obiettivo di monitorare le infiltrazioni dei servizi segreti della Russia. I due finiscono in una relazione molto ambigua, tra attrazione fatale e inganni reciproci, che mette in pericolo la sicurezza di entrambe le nazioni, la Russia e gli USA. Il finale è davvero a sorpresa e non mancano i colpi di scena fino alla fine.