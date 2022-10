Red Sparrow/ Su Italia 1 il film con Jennifer Lawrence e Jeremy Irons

Red Sparrow, film di Italia 1 diretto da Francis Lawrence

Red Sparrow va in onda oggi, giovedì 6 ottobre, a partire dalle ore 21.20 su Italia 1. Si tratta di un film di spionaggio e thriller prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2018 da Garrett Basch e diretto da Francis Lawrence. Spiccano fra gli attori principali i contributi offerti da Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Jeremy Irons e Ciaran Hinds.

Tobruk/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson e Nigel Green

Il film nasce dalla volontà di dare un volto cinematografico all’opera letteraria omonima scritta proprio da un ex dipendente della CIA. Dal punto di vista della trama non presenta fatti autobiografici o riferibili ad eventi realmente accaduti. La critica del settore è divisa nel parere in riferimento alla sceneggiatura; anche gli incassi non sono stati particolarmente convincenti a fronte dei 70 milioni di dollari utilizzati come budget.

Security/ Su Italia 1 il film con Antonio Banderas e Ben Kingsley

Red Sparrow, la trama del film

Protagonista della pellicola Red Sparrow è una giovane e famosa ballerina professionista di nome Dominika Egorova. Vive in Russia con la madre aiutandola soprattutto dal punto di vista economico viste le difficoltà subentrate a causa di una terribile malattia. Come se non bastasse, il suo talento viene frenato da un brutto infortunio che la costringe a mettere fine alla propria carriera di danzatrice nonostante la fama. Vista la necessità di ottenere comunque un salario stabile al fine di continuare a dare supporto alla madre, decide di prendere in considerazione una proposta lavorativa dello zio. Quest’ultimo le aveva palesato la possibilità di collaborare presso un ufficio competente nelle attività di servizi segreti.

Arabesque/ Su Rete 4 il film con Gregory Peck e Sophia Loren

Dopo alcuni ripensamenti Dominika decide di accettare la prima missione; per poter ottenere i soldi necessari per le cure della madre dovrà infatti sedurre un influente politico russo. Quando le cose sembrano tranquille nonostante un evidente imbarazzo della ragazza, la situazione precipita rovinosamente. Quello che doveva essere un rapporto consapevole con fini ingannevoli si tramuta in una vera e propria violenza sessuale. Fortunatamente, un altro collaboratore dell’ufficio dello zio interviene in favore della ragazza uccidendo il politico. A questo punto la situazione diviene piuttosto complessa; Dominika è infatti messa dallo zio davanti ad un terribile bivio: accettare una nuova missione o essere giustiziata in quanto unica testimone dell’assassinio del politico russo.

Chiaramente, il bivio prevede una scelta obbligata e così la ragazza inizia un duro addestramento al fine di non fallire ai prossimi obiettivi. Non sarà facile il rapporto con i suoi superiori ma supererà brillantemente tutti i test necessari per la formazione. La missione alla quale viene assegnata si svolge a Budapest, dove dovrà introdursi in una compagnia di servitù senza dimenticare i suoi obblighi affettivi nei confronti della madre. Qui incontrerà il suo obbiettivo, un uomo di nome Nash; dopo un lungo periodo con entrambi intenti a non lasciar trapelare alcun indizio, tra i due scoppia la passione. A questo punto, Dominika decide di infrangere il patto con lo zio e schierarsi dalla parte di Nash, incastrando così Ivan. Al termine del piano riceverà addirittura una gratifica dall’ambasciata russa per il suo lavoro con lo zio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA